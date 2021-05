Chi si occupa di faccende domestiche a volte si ritrova a cercare rimedi per spendere meno tempo e denaro. Del resto chiunque desidera ottenere risultati migliori in cucina o igienizzare gli ambienti di casa risparmiando soldi ed energia. Il lavaggio della biancheria e di alcuni capi di abbigliamento non sempre garantisce i risultati che una brava massaia spera di conseguire. Molto spesso ci si ritrova a combattere contro macchie persistenti e con panni freschi di bucato che emanano cattivi odori. Pur tuttavia esistono “3 incredibili soluzioni per lavare gli asciugamani che puzzano, togliere l’odore di muffa e far profumare il bucato con rimedi naturali”.

Perché in realtà la vera sfida consiste proprio nell’utilizzare strategie semplici ed economiche che non comportano l’acquisto di altri prodotti. E ciò anche quando tiriamo fuori dalla lavatrice delle salviette sgradevoli al tatto e tanto dure da raschiare la pelle di mani e viso. Ecco dunque 3 sorprendenti soluzioni per rendere gli asciugamani morbidi e il bucato profumatissimo in modo naturale senza ammorbidente.

Gli agenti chimici

Usare l’ammorbidente rende piacevoli al tatto i panni che laviamo in lavatrice, ma alla lunga si ottiene il risultato contrario. E ciò perché gli agenti chimici presenti all’interno di detersivi e ammorbidenti si insinuano nelle fibre di cotone. Persino gli asciugamani di ottima fattura e qualità come quelli di cotone egizio Giza 45 e di bambù si induriscono e diventano ruvidi.

Come è sgradevole portare al viso delle salviette che puzzano di muffa, altrettanto lo è asciugarsi con un panno non più soffice. Analizziamo dunque le 3 sorprendenti soluzioni per rendere gli asciugamani morbidi e il bucato profumatissimo in modo naturale senza ammorbidente. Per assicurarsi un buon odore senza ricorrere a detersivi aggressivi si può cospargere la biancheria sporca di olii essenziali prima di avviare il ciclo. In alternativa si può inserire nel cestello dell’asciugatrice un panno di cotone intriso di gocce di olio essenziale in modo da utilizzare più volte.

3 sorprendenti soluzioni per rendere gli asciugamani morbidi e il bucato profumatissimo in modo naturale senza ammorbidente

Già riducendo la dose di detersivo da inserire nella vaschetta si potrebbe ottenere un risultato completamente diverso e un bucato più soffice. Occorre infatti sottolineare che a contatto con l’acqua calda le fibre dei tessuti si allargano. Ciò favorisce la penetrazione dei principali ingredienti presenti nei detersivi, ovvero di tensioattivi più o meno aggressivi che si legano allo sporco per rimuoverlo.

Un secondo modo per rendere soffici gli asciugamani prevede di optare per un lavaggio a temperature più basse e di stirare i panni sono ancora umidi. Infine conviene intervenire per ridurre quanto più è possibile la durezza dell’acqua che in alcune zone d’Italia è assai ricca di minerali sciolti. Un’acqua particolarmente dura ha infatti un impatto negativo sul lavaggio dei panni soprattutto quando agisce in associazione a detersivi e ammorbidenti. E ciò perché durante il ciclo in lavatrice si formano dei grumi che non si sciolgono e che contribuiscono ad infeltrire i tessuti. Conviene pertanto ricorrere al sodio borato per abbassare la durezza dell’acqua e rendere soffici gli asciugamani.