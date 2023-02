È davvero finita tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Ecco l’indizio che confermerebbe la crisi

Da giorni si vocifera che Andrea Damante ed Elisa Visari si siano lasciati. Ecco come stanno le cose ed ecco quali sarebbero gli indizi che avrebbero portato a pensare a questa rottura inaspettata e sofferta per molti affezionati fan.

Il gossip è sicuramente parte integrante della quotidianità. E questo è possibile vederlo già negli ambienti che frequentiamo tutti i giorni. Basti pensare all’ambito dell’ufficio, tra amici, in famiglia. Insomma, il chiacchierare è una pratica comune che ci coinvolge tutti. Quando però i gossip riguardano celebrità e persone note, sicuramente fanno molto clamore. Per esempio, tanto rumore ha fatto la notizia di Antonino Spinalbese che aveva temporaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello VIP. E ora c’è un’altra notizia che starebbe facendo drizzare a molti le orecchie e che riguarderebbe due VIP nello specifico.

Andrea Damante sarebbe tornato single: ecco i motivi che avrebbero portato alla rottura con Elisa Visari

Molti di noi conoscono, amano e seguono il noto DJ Andrea Damante. Famoso anche per aver ricoperto il ruolo da tronista nel programma Uomini e Donne, il giovane Veneto ha un seguito davvero incredibile.

E moltissimi amano la coppia che forma da ormai più di due anni con Elisa Visari. O che forse, è meglio dire che formava. Infatti, negli ultimi giorni, sembra che tra i due ci sia stata una rottura che sembrerebbe essere definitiva. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo.

Tra Andrea Damante ed Elisa Visari è davvero finita o si tratta di una crisi passeggera?

Andrea Damante ed Elisa Visari sono una coppia molto conosciuta. I fan affezionatissimi li seguono con grande entusiasmo ed amore. E da due anni circa, non sono mai mancati video e foto che testimoniassero il loro grande sentimento. Andrea Damante ha sempre detto che avrebbe voluto fosse la madre dei suoi figli. Ma qualcosa, nell’ultimo periodo, sembrerebbe essere cambiato. Infatti, ci sono degli indizi che non sarebbero sfuggiti ai fan più attenti. E queste prove, purtroppo, porterebbero proprio a pensare che la storia sia giunta al capolinea.

Gli indizi social stanno solo confondendo?

Sembra ci sia una vera e propria crisi tra i due. Ci sono, infatti, diversi indizi social che farebbero pensare a questo. In primis, il fatto che i due avrebbero passato il San Valentino separati. Dopo anni di foto e video da innamorati, Elisa e Andrea non starebbero più pubblicando nulla insieme. Addirittura, Andrea Damante pubblica per lo più video di serate con gli amici e di nottate in cui riveste il ruolo da DJ. Ma di Elisa nessuna traccia. E anche lei si mostra molto attiva sui social, ma senza l’ombra di Damante. Dunque, è davvero finita tra Andrea ed Elisa? Bisognerà aspettare la smentita o la conferma dei due interessati per poterne essere certi.