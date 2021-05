In questo periodo dell’anno le piante hanno bisogno del nostro aiuto per poter offrire una bellissima vegetazione. Ma cosa bisogna fare esattamente per avere delle belle piante in casa e giardino? Ebbene proprio in casa spesso è considerato uno scarto inutile e tutti se ne sbarazzano e invece è il concime migliore per piante splendide e coloratissimi fiori.

Le piante chiedono aiuto

In questo periodo particolare dell’anno ci accorgiamo che le piante hanno bisogno di aiuto. I gerani che spesso abbelliscono i balconi di mezza Italia sono in fiore, così come tante altre specie di fiori.

Molte piante restano anche con i vasi degli scorsi anni e il loro terriccio si è certamente impoverito. Per ottenere una vegetazione rigogliosa di splendide piante e fiori dai magnifici colori, bisogna ricorrere ai ripari con un buon concime.

Non tutti possono recarsi in un vivaio per acquistare un concime, ma non c’è da disperarsi perché i migliori concimi si trovano proprio tra scarti che si buttano ogni giorno nella spazzatura.

È considerato uno scarto inutile e tutti se ne sbarazzano e invece è il concime migliore per piante splendide e coloratissimi fiori

Un buon concime deve avere gli elementi importanti di cui hanno bisogno le piante. Per queste è importante azoto, potassio e fosforo e altri elementi di cui si parla in questo interessantissimo articolo.

Ma non c’è niente di meglio che prendere il concime per le piante dalle piante stesse. Quando si va al mercato a fare la spesa si mettono in borsa bellissime verdure, poi si lavano per bene e si mettono a cuocere.

Un’acqua molto preziosa

Quando si scolano l’acqua di cottura si butta, senza pensare che quell’acqua è ricca di alimenti molto utili alle piante. È essa stessa un ottimo concime, non da buttare, ma da far raffreddare e versare nei vasi. Le radici delle piante potranno così assorbire tutti i preziosi elementi che contiene.

Ecco perché l’acqua di cottura delle verdure, considerata uno scarto inutile si rivela il concime ideale per avere splendide piante e fiori dai magnifici colori.