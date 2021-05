Un piccolo tocco di fortuna è sempre necessario nella vita sotto tutti gli aspetti. Desiderare una vita bella non è un sogno irrealizzabile ma una realtà che può ben concretizzarsi. Ecco perché molti amano portare al collo questo bellissimo ciondolo portafortuna che rende felici e realizza fantastici sogni.

Baciati dalla fortuna

Se nella vita non si realizzano cose belle è forse perché non ci si crede troppo. Come dicevano gli antichi “la buona sorte aiuta i coraggiosi” e non certo coloro che non la cercano.

A volte capita anche che la fortuna arrivi inaspettatamente, ma questo non significa che la fortuna abbia sbagliato indirizzo.

Ma attenzione avere molti denari non significa affatto vivere felici e anzi spesso le statistiche mostrano che chi vince molti soldi alla fine combina dei disastri e la sua vita va in malora.

Proprio per questo motivo serve un buon ciondolo portafortuna con un simbolo che stimoli e protegga.

Molti amano portare al collo questo bellissimo ciondolo portafortuna che rende felici e realizza fantastici sogni

Un ciondolo portafortuna da appendere al collo non dev’essere un semplice ciondolo acchiappasoldi. La fortuna non parla solamente di soldi ma anche di una grande apertura alla vita.

Ecco allora un simbolo che tra l’altro è considerato sacro in molte religioni e in tante culture del mondo.

Un simbolo universale che sicuramente farà piacere conoscere, perché è come aprire una porta che per tanto tempo è rimasta chiusa.

Utile per fantastici sogni

Possiamo cercare un bel ciondolo a forma rotonda e che rappresenti un albero dalle rigogliose chiome, noto come l’albero della Vita.

Di origini antichissime, da sempre l’albero è un simbolo espressivo. Le radici rappresentano i nostri piedi ben piantati su questa terra, ma i rami e le foglie le braccia aperte verso l’universo.

L’albero della Vita rappresenta la fusione di due energie, quelle materiali della terra e quelle spirituali dell’universo e di cui abbiamo ambedue bisogno.

Possiamo trovare questo bellissimo ciondolo nelle bigiotterie e anche nei negozi di materiale etnico-religioso.

Un simbolo che protegge, porta fortuna e ci armonizza coi grandi piani della Vita.