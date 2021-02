Il dialogo tra le Istituzioni locali, le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini è da sempre uno dei problemi primari da affrontare e risolvere.

Nel panorama europeo l’Italia non brilla, di certo, per l’inclusività e l’accessibilità dei servizi pubblici. Anche se negli ultimi anni, si registra nella PA, una crescente attenzione alle molteplici esigenze delle persone.

E partendo proprio dai bisogni dei cittadini, in un’ottica di trasparenza e collaborazione che anche l’INPS, il principale ente previdenziale italiano, si sta muovendo.

Anche la pandemia e le regole per il distanziamento sociale al fine di evitare i contagi hanno influito positivamente sull’organizzazione degli uffici.

A partire da Poste Italiane che, grazie ad una semplice app, scaricata sul proprio cellulare, consente a milioni di utenti di prenotare un appuntamento. Evitando inutili e lunghe file di attesa.

Dallo scorso 28 gennaio 2021, anche l’INPS ha attivato un nuovo servizio di prenotazione appuntamenti. Disponibile comodamente e direttamente da casa.

È attivo il nuovo servizio INPS per la prenotazione telefonica degli appuntamenti presso gli sportelli, come funziona

Si tratta di un servizio automatico vocale per la prenotazione telefonica degli appuntamenti presso gli sportelli. Come funziona.

Da qualche giorno è infatti possibile prenotare telefonicamente, presso le diverse sedi INPS, presenti in tutta Italia, un appuntamento telefonico direttamente da casa.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 ed è semplicissimo.

Basta chiamare telefonicamente l’INPS al numero gratuito da rete fissa 803 164. Oppure a pagamento dal cellulare al numero 06 164 164.

Risponderà una voce registrata che inviterà gli utenti a digitare sulla tastiera del telefono il tasto 1 accedendo automaticamente al servizio di prenotazione sportelli.

È necessario inserire il proprio codice fiscale. Oltre a indicare vocalmente il motivo della prenotazione. Nonché lo sportello INPS presso il quale si desidera prendere l’appuntamento.

Indicare, inoltre, il giorno, l’ora e il numero del proprio cellulare. E il gioco è fatto.

L’INPS al termine della prenotazione telefonica, invierà al cittadino tutti i dettagli della prenotazione direttamente con un SMS sul cellulare.

Prima di chiamare l’INPS e prenotare un appuntamento, è bene avere a portata di mano il numero del proprio cellulare. Nonché il codice fiscale.

Abbiamo spiegato, dunque, in che senso è attivo il nuovo servizio INPS per la prenotazione telefonica degli appuntamenti presso gli sportelli, e come funziona.

