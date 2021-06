La naftalina è una delle sostanze più utilizzate in giardino. È utile per scacciare i parassiti e animali come talpe e serpenti e per salvare la frutta di stagione. Ma va trattata con cura per evitare danni a lungo termine. Molti stanno utilizzando questa sostanza per allontanare i parassiti dal giardino ma dobbiamo fare attenzione perché potrebbe essere pericolosa per le piante. E non solo.

I rischi della naftalina

Nonostante sia spesso presente nelle nostre case, la naftalina è una sostanza tossica. Basti pensare che l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente la considera un insetticida e che l’uso è autorizzato soltanto in contenitori chiusi e contro le tarme.

Ma i pericoli maggiori per il nostro giardino derivano dalle sostanze chimiche di cui è composta. Sostanze che a lungo andare possono inquinare il terreno e le acque sotterranee. E di conseguenza danneggiare le nostre amate piante.

Facciamo attenzione alla naftalina soprattutto se abbiamo bambini piccoli o animali domestici. Ingerire le palline è molto pericoloso e i vapori possono mettere a rischio occhi e mucose.

Se vogliamo evitare rischi e non vogliamo rovinare il nostro giardino abbiamo a disposizione alternative completamente naturali per allontanare i parassiti. La cannella e la lavanda, ad esempio, hanno un odore molto forte che gli animali infestanti non gradiscono. Ci basterà metterne una stecca o qualche foglia in una ciotola e piazzarla vicino alle piante.

Un altro rimedio della nonna molto utile è quello di preparare un macerato di pomodoro o aglio. Prepariamo il composto, diluiamolo in acqua e bagniamo le piante una volta a settimana. Eviteremo anche la formazione di funghi.

Ottimo anche il decotto a base di cipolla. Non buttiamo le foglie e mettiamole a bollire in acqua. Filtriamo, aspettiamo che si raffreddi e applichiamo direttamente sulle piante.L’ultima soluzione è quella di usare del comune sapone di Marsiglia. Grattiamone alcune scaglie in un bicchiere d’acqua, mischiamo e prendiamo un diffusore spray. Qualche spruzzata sulle foglie e sui rami degli alberi da frutto ed allontaneremo anche i parassiti più ostinati.