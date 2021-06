Estate è anche voglia di gelato. Ma soprattutto di assaggiare nuovi gusti e nuove varianti. Sempre all’insegna della qualità e delle rinnovate esigenze dei consumatori che anche per il gelato, ad oggi, hanno mostrato di scegliere spesso la delivery. Tanto che i dati della consegna a domicilio per il comparto gelateria mostrano un segno più pari al 60%.

I dati sono forniti da una delle app di food delivery (consegna a domicilio) più utilizzata in Italia. Evidenza storica della pandemia ma anche segno di una fruizione diversa che persiste.

Accanto al consumo in gelateria è evidente si affianca quello del gelato di qualità direttamente a casa. E Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo proposto dei modi simpatici per offrire il gelato a casa per una serata tra amici. Possiamo leggere e approfondire qui.

Ma il gelato è soprattutto un prodotto per tutti. Vegani, amanti di vini e formaggio, vegetariani, intolleranti. Ma anche appassionati di ortaggi e verdure nonché di creme impegnative. Ed ecco quali sono le tendenze inedite per i nuovi gusti di gelato 2021 che ci faranno impazzire per sapori italiani unici al Mondo.

Nuovi trend

Le esigenze sono le più disparate e ciascuno avrà il gelato che meglio soddisfa le proprie necessità o i propri crucci.

Quindi i trend spaziano da un rinnovato interesse salutistico con gelati ricchi di probiotici e fermenti a gusti originali e grintosi con tocchi di menta, miele e lavanda, banana arrostita, avena, cannella e sciroppo d’acero. A voler andare di fino, insomma.

A rivelarlo è una realtà editoriale consolidata che da tempo si occupa di informazione alimentare e di editoria culinaria.

Natura in campo

Ecco quali sono le tendenze inedite per i nuovi gusti di gelato 2021 che ci faranno impazzire per sapori italiani unici al Mondo. Per gli appassionati del mondo vegetale si fa spazio tra i gusti la natura in tutta la sua potenza.

Quindi possiamo chiedere gusti a base di fiori ed erbe selvatiche, ma anche carota, spinaci e rabarbaro.

Per non parlare dell’ampia gamma di tipi di miele. Pare infatti che l’accostamento tra il gusto rustico e il dolce è molto gradito all’utenza.

In sostanza, i nostri Lettori ci perdoneranno questo luogo comune e affermiamo che per quest’estate 2021 ce n’è per tutti i gusti. Per tutte le esigenze e per ogni capriccio.