L’estate è ufficialmente alle porte e sono poche le pietanze che non si accompagnano con l’erba aromatica per eccellenza: il basilico.

Proprio perché non se ne può fare a meno non rinunciamo a coltivarlo anche se abbiamo un piccolo balcone. Ma, spesso, la pianta non dona i “frutti” sperati o, dopo una prima fioritura, muore.

Scopriamo insieme perché per avere il basilico sempre bello e fresco basta conoscere questi trucchi per raccoglierlo senza rovinarlo.

A B C del basilico

La prima cosa da sapere quando si parla di basilico riguarda il terreno. Che il basilico sia piantato in vaso o a terra, deve sempre avere un terreno umido.

Attenzione però al ristagno dell’acqua: è la pianta ad indicarci attraverso la consistenza del terreno quando ha bisogno di essere idratata.

La zona in cui deve essere posizionato deve ricevere abbastanza luce ed è preferibile innaffiarlo la mattina. Ogni tanto, durante le giornate più calde, è possibile nebulizzare le piante. L’importante che le foglie non grondino d’acqua perché potrebbero marcire o perdere il loro profumo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ma cosa fare quando serve in cucina e come procedere alla raccolta delle foglie senza rovinare la pianta?

Non resta che continuare a scorrere con il cursore per conoscere i semplici trucchetti per avere una pianta di basilico sempre in forma e ricca di foglie.

I veri trucchi del mestiere

Per mantenere le proprietà della pianta e permetterle di continuare il suo ciclo di vita bisogna imparare come raccogliere le foglie necessarie per arricchire di gusto i nostri piatti.

Innanzitutto, è preferibile tagliare il rametto di foglie piuttosto che la singola foglia. Inoltre è preferibile cominciare da quelle più anziane così da non perdere foglie del raccolto.

bisogna, poi, scardinare una vecchia abitudine insita in ognuno di noi: staccare il basilico con le mani. In realtà si dovrà tagliare con l’aiuto delle forbici ed in un punto ben preciso. Per non rovinare la pianta o sfaldare i rametti si potrà raccogliere il basilico dal punto in cui il rametto incontra il gambo.

Un’altra cosa molto importante da sapere riguarda i germogli del basilico. Ogni volta che la pianta produce un fiore smette di produrre foglie. Per evitare che ciò avvenga è preferibile eliminare i germogli quando spuntano all’apice della pianta.

infine, quando la parte superiore della pianta raggiunge i 20 cm di altezza si potranno nuovamente raccogliere i rametti. Evitare, dunque, di strappare o tagliare con il coltello i gambetti più bassi. Il segreto è partire sempre dall’alto.

Ecco perché per avere il basilico sempre bello e fresco basta conoscere questi trucchi.