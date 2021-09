Anche settembre e ricco di novità se parliamo del palinsesto Netflix. Come al solito ce n’è per tutti i gusti. Dopo il grande classico nominato per 3 premi Oscar, arriva ora una serie che cavalca il successo di altre della stessa categoria. Pensiamo a Dr. House, The Good Doctor o la popolarissima Grey’s Anatomy. Pare infatti che il pubblico non sia mai sazio dei drammi e imprevisti che si svolgono fra le corsie d’ospedale. E infatti è arrivata su Netflix la serie tv del momento fra le top 10 in Italia ambientata proprio in un ospedale. La serie è ambientata a Chicago e i protagonisti saranno alle prese non solo con casi difficili, ma anche con una vita personale tumultuosa. Nascerà anche qualche storia d’amore? Questi sono gli ingredienti perfetti per una serie di successo che ora possiamo goderci comodamente su Netflix.

Il primo episodio della serie appare sugli schermi già nel 2015 ad opera di NBC creata da Dick Wolf and Matt Olmstead. Ad oggi però siamo arrivati a 6 stagioni disponibili con altre due in arrivo. Su Netflix per adesso potremo guardarne soltanto quattro. Queste però saranno più che sufficienti considerato che ognuna offre un gran numero di episodi.

La serie in questione si chiama Chicago Med e presenta un cast di tutto rispetto. Colin Donnell, reduce dalla serie Arrow, si è accaparrato il ruolo del Dottor Connor Rhodes, uno dei protagonisti, Brian Tee ha il ruolo del Dottor Ethan Choi, mentre Torrey DeVitto, di Pretty Little Liars, è la Dottoressa Natalie Manning. C’è anche S. Epatha Merkerson, conosciuta per lo storico ruolo di Anita Van Buren della serie Law & Order.

Il primario, Dott. Daniel Charles, è il dottore che tutti vorremmo avere. Gentile coi pazienti e disinteressato di sé stesso al punto da diventare il faro nel buio per i membri della sua equipe. Ognuno combatte la sua battaglia personale ogni giorno e allo stesso tempo cerca di affrontare le emergenze giornaliere. Ogni episodio, quindi, presenta dei nuovi elementi senza dimenticare lo sviluppo dei vari personaggi. Abbiamo la studentessa ingenua ma piena di aspirazioni, abbiamo il newyorkese che ancora deve ambientarsi dopo il suo trasferimento. Oppure la futura mamma e donna in carriera sotto pressione. Ogni personaggio rappresenta una delle tante anime che danno vita all’ospedale dove la vita e la morte sono in lotta continua.