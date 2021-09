La prevenzione del cancro passa anche attraverso l’alimentazione. Ma talvolta ricordarsi quali cibi fanno bene può diventare difficile. Allora ecco il semplice trucco per riconoscere gli alimenti che potrebbero allontanare un tumore molto diffuso.

Un tumore purtroppo fra i più comuni

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fra i tumori più diffusi al mondo c’è quello allo stomaco. In Italia questa malattia riguarda circa 8.400 uomini e 6.100 donne.

Il cancro allo stomaco ha origine nella mucosa gastrica, ed è causato da molteplici fattori. Una brutta abitudine da eliminare è sicuramente il fumo di sigaretta: questo aumenta infatti del 40% il rischio di ammalarsi di cancro allo stomaco. Anche la predisposizione familiare, il diabete mellito, l’ulcera peptica, la metaplasia intestinale e un batterio chiamato Helicobacter pylori sono tutti fattori di rischio.

Inoltre, a giocare un ruolo fondamentale è l’alimentazione. Alcuni cibi, infatti, possono favorire l’insorgere di questa malattia: in particolare gli alimenti ricchi di amidi e grassi, le conserve sott’olio e sotto sale e i prodotti affumicati. Attenzione anche a non esagerare con l’alcol.

Il cibo, però, non è solo un nemico. Al contrario, alcuni alimenti potrebbero contribuire alla prevenzione del tumore allo stomaco. Ecco come riconoscerli.

Ecco il semplice trucco per riconoscere gli alimenti che potrebbero allontanare un tumore molto diffuso

Sono tanti i cibi che aiutano l’organismo a difendersi dai tumori. Per esempio, esiste un’erba aromatica che è nemica giurata proprio del cancro allo stomaco. Oppure una vitamina che abbassa il rischio di ammalarsi di cancro alla vescica.

A volte è difficile tenere traccia di tutti gli alimenti che fanno bene. Certo, una dieta ricca di frutta e verdura è una buona regola generale. Ma esiste anche un trucchetto molto semplice per scegliere gli ortaggi che potrebbero prevenire il cancro allo stomaco: acquistare frutta e verdura di colore bianco o verde chiaro.

Secondo uno studio scientifico ripreso dalla Fondazione Veronesi, infatti, questi sono gli alimenti più ricchi di vitamina C, e dunque più adatti alla prevenzione del tumore allo stomaco. In particolare, bisogna mangiare:

cavolfiori:

cipolle;

aglio;

sedano;

cavoli verdi;

rape;

patate.

Attenzione, però: la vitamina C contenuta negli ortaggi elencati si può rovinare con la cottura. Certo, le patate vanno consumate cotte. Ma altri alimenti che in molti cuociono sono deliziosi anche da crudi. Per esempio, sedano e cipolle possono dare un tocco croccante e insolito all’insalata.

Approfondimento

Pochi sanno che questi amatissimi alimenti non fanno male ma anzi allontanano il tumore al colon