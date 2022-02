Il canone Rai è un canone che arriva direttamente in bolletta e, più precisamente, in quella dell’energia elettrica. Deve essere pagato una volta all’anno ed è quasi sempre rateizzato. Secondo l’Agenzia delle Entrate l’abbonamento alla televisione è dovuto a chiunque abbia un apparecchio televisivo in casa. L’importo è di circa 90 euro l’anno, ma la sua rateizzazione prevede che in bolletta non vengano addebitati più di 20 euro alla volta, a meno che la famiglia non decida diversamente. È però possibile non pagare il canone della televisione e per farlo bisogna rientrare in una di queste categorie. Scopriamo quindi per chi è ancora possibile avere accesso a questo esonero.

Chi è esonerato dal pagamento

L’esenzione a questo canone spetta a tutti coloro che non hanno un apparecchio televisivo in casa. O, per meglio dire, non detengano l’apparecchio né personale né di un altro membro della famiglia che risiede nella casa. Sono anche esenti i cittadini che hanno un’età superiore o uguale ai 75 anni e sono in possesso di un reddito annuo non superiore agli 8 mila euro. Così come diplomatici e militari stranieri che stanno di stanza in Italia per motivazioni lavorative. Per tutte queste categorie di persone è possibile compilare l’apposito modulo e avere diritto all’esenzione. Ma vediamo nel dettaglio come fare.

È ancora possibile avere accesso all’esonero per il canone Rai 2022 per queste categorie di persone che presentano una semplice domanda anche online

La dichiarazione deve essere fatta dal titolare dell’utenza elettrica e da nessun’altro componente della famiglia. È possibile, nel caso in cui si tratti di un soggetto anziano o deceduto, che la domanda venga presentata da un suo legittimo erede. La procedura prevede due modalità. Nel primo caso si può inviare con mail certificata (PEC) l’apposita domanda compilata con un documento di identità in corso di validità. Altrimenti è possibile inviare anche una raccomandata o precedere direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Entrando con credenziali SPID nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate, sarà quindi possibile caricare il modulo compilato. Infatti, cercando la dichiarazione sostitutiva relativa al canone rai ad uso privato sarà possibile inviare la domanda in pochi minuti. Ci verrà chiesto di barrare alcune caselle, poi di proseguire, verificare la domanda e inviarla telematicamente.

Entro quando presentare domanda

Il termine per avere il rimborso completo di tutti e 90 euro di spesa annua per il canone TV era previsto per il 31 gennaio 2022. Ma è ancora possibile avere accesso all’esonero presentando domanda entro e non oltre il 30 giugno. In questo modo si avrà diritto all’esonero parziale per metà della rata annuale. Inoltre, non è previsto il pagamento del canone Rai per nessuna delle seconde case in possesso.