Lo SPID non è altro che l’identità digitale che ci consente di avere accesso direttamente da casa ai principali siti online. Per presentare qualsiasi documento all’INPS, o una domanda di concorso online è necessario averlo. Inoltre, anche per le principali richieste come ISEE o DSU ormai è tutto digitalizzato. L’identità digitale sta spopolando soprattutto per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.

Le informazioni confusionarie non ci aiutano

Ci siamo informati e le informazioni che abbiamo raccolto sono molto confusionarie e poco specifiche. Ci hanno detto che il servizio non è gratuito o che dovremo affidarci ad un ufficio esterno che si occupa di aiutarci nella procedura. Infatti, uffici regionali hanno messo a disposizione alcuni addetti che si occupano solo di facilitarci, ma dobbiamo comunque dedicarci del tempo. Ma se esistesse un metodo che potrebbe toglierci dall’ingombro di fare file lunghissime o di pagare anche solo 10 euro? Ci servirà solamente un particolare tipo di documento.

Come ottenere lo SPID con questo documento elettronico in modo completamente gratuito e immediato

Partiamo dal presupposto che bisogna ovviamente essere maggiorenni per portare a termine la procedura. Poste Italiane ha messo a disposizione un servizio completamente gratuito per tutti coloro che sono in possesso di carta d’identità digitale o passaporto digitale. Proprio così, se siamo i fortunati che hanno da poco rinnovato questi documenti, allora siamo in possesso anche del PIN associato alla carta. Ecco come ottenere lo SPID con questo documento elettronico e relativo PIN in modo completamente gratuito e immediato. Tutto quello che dobbiamo fare è assicurarci di avere a portata di mano la carta, la tessera sanitaria, una mail e il numero di cellulare. Vediamo quindi come fare usando solamente il nostro smartphone con una buona connessione dati. Dovremo scaricare sul nostro telefonino l’applicazione Poste ID e potremo iniziare la procedura.

La procedura

Appena aperta l’applicazione ci chiederà come vogliamo registrarci, ovvero che tipo di documento vogliamo utilizzare. Attenzione, perché nel caso in cui scegliamo un documento cartaceo o senza PIN dovremo effettuare un bonifico di 10 euro a Poste Italiane. Successivamente ci chiederà di procedere con il riconoscimento automatico dei nostri dati tramite la funzione NFC, che ormai è presente in quasi tutti gli smartphone. Ovvero una tecnologia di ricetrasmissione che permetterà di assimilare tutti i dati contenuti nella nostra carta d’identità digitale, semplicemente passandola sopra il telefono. In seguito, dovremo solo confermare i dati raccolti e accettare i termini d’uso del servizio.

Dopo una breve analisi da parte dello staff di Poste Italiane ci arriverà sulla posta elettronica la conferma della corretta attivazione del servizio. La procedura sarà completamente gratuita e, nel giro di pochissimo tempo avremo la risposta via mail. Potremo, quindi, iniziare subito ad usarlo. Se, invece, non siamo in possesso dei documenti digitali, ecco un metodo veloce e poco costoso recandoci direttamente in tabaccheria.