Questo rigido inverno ha investito coi suoi geli e le sue precipitazioni tutta Italia. Oltre ai disagi dati da neve e gelo, spesso causati dalla poca prevenzione e manutenzione stradale, ci sono molti problemi domestici legati al freddo.

Il freddo potrebbe fare scoppiare le tubature, danneggiare alcune strutture ma soprattutto è un pericolo per le nostre automobili. Oggi vedremo due velocissimi modi per sbrinare i vetri della macchina.

Cosa fare

Quando iniziano i primi freddi la cosa da fare con la propria auto è parcheggiarla in un luogo chiuso. Non tutti però hanno a disposizione un garage quindi occorre escogitare soluzioni alternative.

Se siamo costretti a lasciare la nostra auto al freddo e al gelo dobbiamo assolutamente prevenire che i vetri si brinino e si sedimenti lo strato di ghiaccio, come abbiamo visto qua.

Se la prevenzione non è stata sufficiente dovremo agire al più presto: guidare coi vetri appannati e congelati è una pessima e rischiosa idea.

Possiamo semplicemente versare dell’acqua del rubinetto sul parabrezza e sul lunotto e per effetto dello sbalzo di temperatura il ghiaccio si scioglierà. Molti sconsigliano di usare l’acqua bollente per evitare shock termici ai vetri che potrebbero rompersi. In realtà i vetri dell’auto sono vetri stratificati temprati ad altissime temperature, dunque il rischio che ciò accada è minimo. Riscaldare l’acqua più che dannoso è inutile. L’acqua a temperatura ambiente è già efficace.

Se vogliamo evitare di versare l’acqua, magari perché la nostra auto non ha i vetri temprati, possiamo usare un altro metodo efficace. Prendiamo un classico asciugacapelli e lo direzioniamo verso il parabrezza. Rapidamente il ghiaccio si scioglierà e il nostro vetro sarà pulito. Il phon effettua la stessa funzione dei soffioni sbrinanti interni alla macchina.

Due velocissimi modi per sbrinare i vetri della macchina

Se al mattino ci siamo svegliati tardi e abbiamo fretta di metterci in macchina a guidare abbiamo a disposizione questi due metodi efficaci per sbrinare e scongelare senza rischi i nostri vetri. Se abitiamo in una zona fredda che scende tutte le notti sotto zero dovremo prendere in considerazione di acquistare un’auto con il parabrezza termico.