Grazie anche ad articoli di approfondimento come quello pubblicato da ProiezionidiBorsa, molti sanno che durante isolamento e quarantena bisogna stare chiusi in casa.

Ciò, ovviamente, comporta nessuna uscita con gli amici, divieto di fare la spesa o di portare a spasso il cane. Ci sono, però, dei casi a cui si pensa poco e che tuttavia rientrano nei divieti della quarantena. Queste due cose che non può assolutamente fare chi è in quarantena e isolamento sono molto importanti e da tenere a mente.

Ricevere pacchi e posta

Isolamento e quarantena richiedono che il soggetto non abbia contatti con nessuno per tutta la durata del periodo utile. Questo significa anche niente contatti con il postino o il corriere.

Da molti mesi, ormai, proprio per ridurre i contatti in tempo di pandemia, i cittadini non sono più tenuti a firmare le raccomandate. È il postino che lo fa per noi dopo aver avuto il nostro consenso.

Stesso discorso vale per i pacchi in raccomandata. I corrieri, invece, consegnano i pacchi al pian terreno.

I contatti sono già ridotti al minimo. Chi è in isolamento e quarantena non può però nemmeno scendere al pian terreno, se abita in condominio, per ritirare i pacchi. Il consiglio è, quindi, quello di non ordinare prodotti non utili in quel periodo.

Come buttare la spazzatura?

Tra le due cose che non può assolutamente fare chi è in quarantena o isolamento questa ha dato molti grattacapi. Come buttare la spazzatura o lasciare i rifiuti sul marciapiede per la raccolta se non si può uscire di casa?

In questo caso bisogna prendere delle precauzioni e affidarsi a chi abita con noi. Secondo il Ministero della Salute chi è in isolamento e quarantena deve buttare tutti i rifiuti in un sacchetto indifferenziato. Questo va, sua volta, infilato all’interno di due o tre sacchetti di plastica.

Non bisogna, quindi, far entrare altri in contatto con i propri rifiuti. I sacchetti vanno, poi, gettati da chi vive nella stessa abitazione o condomini che aiutano il soggetto malato.