Questo dolce è di facile preparazione e regala grande soddisfazione e gioia a tutti.

Infatti il budino di zucca al caramello è per tutta la famiglia a meno di 6 euro, con il grande piacere di affondarci il cucchiaio prima di esserne estasiati e rapiti. Vediamo l’occorrente per prepararlo.

Gli ingredienti

Gli ingredienti occorrenti:

a) 250 gr di zucca;

b) 200 ml di latte fresco;

c) 200 ml di panna fresca;

d) due uova intere;

e) un tuorlo d’uovo;

f) 50 gr di zucchero

g) 200 gr di zucchero e 90 ml di acqua per il caramello.

Cominciamo a preparare il budino di zucca al caramello

Sbucciamo, eliminiamo i filamenti e i semi della zucca. Tagliamola a fettine uguali e cuociamola al forno, ad una temperatura di 180°, per venti minuti o fino a quando non risulterà tenera. Trascorso questo tempo, sforniamo e tagliamo la zucca a pezzetti, prima di ridurla in purea con l’aiuto di un mixer.

In questa preparazione, vale un principio opposto a quello base, per la preparazioni di torte soffici e ben lievitate. Bisogna, cioè, stare molto attenti a non incorporare aria nel composto. Per questo motivo, con l’aiuto della forchetta, e non con le fruste, uniamo sbattendo delicatamente le uova intere e il tuorlo con lo zucchero.

Prepariamo questa delizia che ci lascerà estasiati

Uniamo la purea di zucca, il latte e la panna, sempre delicatamente.

In un pentolino di acciaio, con un fondo spesso, versiamo l’acqua e lo zucchero, e poniamoli su una fiamma moderata. Aiutiamoci con un cucchiaio, senza mai abbandonare il caramello. Appena avrà raggiunto l’ebollizione, il caramello comincerà a formarsi, con un colore dorato. A questo punto, versiamolo subito sul fondo dello stampo grande, per budino.

Questo andrà riposto in un recipiente da forno, con acqua per una cottura a bagnomaria.

Ora inseriamo in forno preriscladato a 180° per massimo cinquanta minuti.

Trascorso questo tempo, facciamo raffreddare a temperatura ambiente, sempre nella teglia con l’acqua. Riponiamo poi in frigo, per qualche ora, dopo aver coperto con pellicola per alimenti.

Per servire il budino, utilizziamo la lama di un coltello, lungo i bordi dello stampo. Appoggiamo sopra lo stampo il piatto di servizio, lo capovolgiamo… et voilà il gioco è fatto.

Facciamo due conti

Infine, esponiamo nel dettaglio, perché il budino di zucca al caramello è per tutta la famiglia a meno di 6 euro, con il grande piacere di affondarci il cucchiaio prima di esserne estasiati. Vediamo, cioè, quanto ci verrebbe a costare questa delizia paradisiaca.

Un kg di zucca Butternut 4,70 euro, un litro di latte fresco bio (confezione in bottiglia di vetro) 2,50 euro, un litro di panna fresca 4,60 euro. Poi abbiamo ancora una confezione di quattro uova bio a 2,00 euro, una confezione di 500 gr di zucchero bio a 2,81 euro.

In totale avremo speso 16,61 euro, senza considerare che avremo un avanzo per gli ingredienti, che sarà impiegato per altro.

Il costo effettivo del dolce ammonta precisamente ad 5,50 euro. In particolare, a 1,18 euro per la zucca, 0,50 euro per il latte, 0,92 euro per la panna, 1,50 euro per le uova, 1,40 euro per lo zucchero.

Infine, in quest’altro articolo, come preparare i magnifici biscotti brutti ma buoni. Una delizia senza fine, ben al di là del loro aspetto!