Quasi nessuno ci pensa ma la golosissima pastiera napoletana preparata così è ancora più facile, veloce e squisita

Ormai Pasqua è alle porte e stiamo già decidendo quali dolci tipici vogliamo gustare quest’anno. Dopo la colomba pasquale forse la torta più conosciuta da tutti è probabilmente la pastiera. Questo dolce partenopeo è davvero un’esplosione di gusto con il suo ripieno particolare al grano cotto.

Le leggende dietro la nascita di questo dolce molto particolare sono diverse. Forse la più originale è quella che spiega anche l’origine del nome. Dei pescatori sopravvissuti ad una tempesta dissero che grazie alla “Pasta di Ieri” non avevano patito la fame. Una pasta fatta con ricotta, grano, aromi e uova.

È anche per questo che la pastiera diventa negli anni simbolo di rinascita, legata poi al periodo pasquale. Infatti si è soliti prepararla il Giovedì, il Venerdì o il Sabato Santo.

Perfezionare la tecnica per preparare una pastiera perfetta non è semplice. Non solo per gli ingredienti un po’ insoliti da mescolare, ma anche per la pasta frolla. Croce e delizia di tutti gli amanti della cucina, non sempre si riesce a stenderla perfettamente. Ecco perché oggi vedremo un’alternativa pratica alla classica pastiera, uno strudel.

Ingredienti

1 rotolo di pasta strudel;

200 g di grano cotto;

65 ml di latte;

220 g di zucchero semolato;

65 g di ricotta;

50 g di burro;

2 arance;

50 g di arance candite;

1 limone;

1 fialetta di essenza di fiori d’arancio;

pangrattato;

burro fuso per spennellare.

Procedimento

Possiamo utilizzare un rotolo già pronto di pasta strudel oppure di pasta sfoglia. Se abbiamo tempo invece possiamo prepararla da zero come abbiamo spiegato in un precedente articolo. Poi:

prendiamo il grano cotto per pastiera e trasferiamolo in un pentolino. Aggiungiamo il latte e i 50 gr di burro, accendiamo il fornello a fiamma bassa. Quando il composto si sarà addensato spegniamo e lasciamo raffreddare.

Spremiamo le 2 arance e utilizziamo metà del succo per realizzare uno sciroppo. Lo facciamo bollire con circa 60 gr di zucchero finché non sarà fluido.

Uniamo il composto di grano cotto, lo zucchero rimasto e la ricotta in una ciotola. Iniziamo a mescolare e aggiungiamo l’essenza di fiori d’arancio, lo sciroppo, i canditi e la scorza del limone grattugiata.

Quando la farcitura sarà ben amalgamata possiamo passare alla stesura della pasta per strudel. Tiriamo bene la pasta fino a raggiungere uno spessore molto sottile e spolveriamo con il pangrattato.

Farciamo la pasta posizionando il ripieno su un lato e lasciando un paio di centimetri dal bordo. Richiudiamo poi a libro e sigilliamo bene così il ripieno non fuoriuscirà in cottura.

Spennelliamo con il burro fuso e inforniamo a 180° gradi per 35 minuti.

Quindi, quasi nessuno ci pensa ma la golosissima pastiera si può cucinare in modo più veloce con questo trucco. Niente pasta frolla che richiede più manualità e tempo, niente più rotture in cottura. Se poi vogliamo tentare la ricetta classica, meglio utilizzare una pasta frolla che non si sgretola facilmente.

