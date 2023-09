Piastra del ferro da stiro libera dal calcare con il rimedio al risparmio per eliminare le incrostazioni

Può succedere che il ferro da stiro si sporchi e le incrostazioni si impossessino della piastra. Per eliminare il calcare ostinato, puoi servirti di una soluzione low cost e a prova di risparmio. Vediamo di quale si tratta e quali vantaggi offre.

In casa gli elettrodomestici sono ormai indispensabili e svolgono le funzioni più disparate. Anche il ferro da stiro è un alleato inseparabile delle casalinghe. Infatti, ci permette di evitare le grinze sui vestiti dopo che escono dalla lavatrice. Per mantenerlo come nuovo dobbiamo però preservarlo dallo sporco e dall’usura. Nel tempo, purtroppo, le incrostazioni potrebbero prendere il sopravvento, rendendo il nostro strumento meno efficiente. Per riavere la piastra del ferro da stiro libera dal calcare possiamo mettere per un attimo da parte i rimedi commerciali costosi. Piuttosto, proviamo ad affidarci alle proposte ecologiche e a costo zero. Ecco, a proposito, un metodo intelligente per far brillare nuovamente il nostro apparecchio.

Piastra del ferro da stiro libera dal calcare con un ingrediente della casa applicato così

Se finora abbiamo speso soldi in detergenti specifici e anticalcare, potremmo per una volta cambiare prospettiva. I rimedi naturali sono affidabili e soprattutto economici. In effetti, pensare alle tasche di questi tempi non guasta mai, visti i rincari sulla spesa sempre in agguato. Per occuparsi della pulizia del ferro da stiro, basterà recarsi in dispensa e procurarsi due ingredienti fondamentali.

Per iniziare, dovremo riempire una bacinella con un po’ di aceto bianco. Dopodiché, si dovrà immergere un tappo di sughero nel liquido e strofinarlo sulla piastra ancora calda. Seguendo questo semplice procedimento dovremmo riuscire a pulire la superficie ottimamente, sbarazzandoci delle macchie.

Prima di procedere col metodo, però, assicurati di scollegare la spina dalla presa di corrente. Inoltre, è consigliabile evitare pagliette in metallo o panni d’acciaio, perché potrebbero danneggiare permanentemente la superficie.

Come risparmiare stirando

Stirare fa consumare energia e alzare il costo della corrente. Tuttavia, basta qualche semplice accorgimento per non incorrere in una bolletta da salasso. Il primo passo, come intuibile, è provvedere alla manutenzione regolare del ferro da stiro. In questo modo scongiureremo l’accumularsi dello sporco che limita le prestazioni dell’apparecchio. Oltre a questo, dovremmo iniziare a stirare gli indumenti che necessitano di una temperatura più bassa. Quando il ferro sarà abbastanza caldo potremo passare al resto dei panni. Per finire, dovremmo staccare la spina nel momento in cui ci mancano solo pochi vestiti di cui occuparci. Il calore che resta dovrebbe bastare per completare la stiratura.