Il listino delle aziende a media capitalizzazione, il cosiddetto Mid Cap, è ricco di aziende molto interessanti che potrebbe essere ideali per evistimenti di medio/lungo periodo. Oggi ci concentriamo su due azioni agli antipodi per quel che riguarda la performance. Da un lato, infatti, abbiamo Zignago Vetro che al termine della seduta del 26 luglio ha chiuso con un rialzo del 3,48% e dall’altro Industrie De Nora che ha perso il 3,71%. Quale potrebbe essere il futuro più probabile per queste due azioni agli antipodi sul listino delle aziende a media capitalizzazione?

Le azioni Zignago Vetro rompono gli indugi e accelerano al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 26 luglio al prezzo di 16,06 € in ribasso dell’1,06% rispetto alla seduta precedente.

Le azioni hanno dato, dopo alcuni giorni al ribasso, una forte sterzata al rialzo rompendo la forte resistenza in area 16,00 €. A questo punto potrebbero essersi create le condizioni per raggiungere il punto di inversione in area 16,66 €. Su questo livello potrebbe essere molto probabile un’inversione ribassista per due motivi. Primo, è il punto di inversione con la più alta probabilità di determinare un cambio di tendenza tra tutti quelli indicati in figura. Secondo, già in passato questo livello ha frenato l’ascesa delle quotazioni.

Nel breve termine, invece, una chiusura giornaliera inferiore a 16,00 € potrebbe favorire un’inversione al ribasso.

Segnale ribassista per Industrie De Nora, se confermato potrebbero arrivare tempi duri per i rialzisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Industrie De Nora (MIL:DNR) ha chiuso la seduta del 26 luglio a 19,74 €, in ribasso del 3,71% rispetto alla seduta precedente.

Con questo ribasso le quotazioni rompono gli indugi e accelerano al ribasso rompendo il supporto in area 19,91€. Una conferma dell’inversione di tendenza si potrebbe avere da una chiusura giornaliera inferiore a 18,99 €. In questo caso potrebbe prendere forza lo scenario indicato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero partire al rialzo nel caso di una chiusura giornaliera superiore ai massimi recenti in area 22 €.

