Dove vive Mick Jagger in Italia: la villa sul mare del leader dei Rolling Stones, quanto costa comprare casa nella zona

Il leader dei Rolling Stones avrebbe comprato casa in una delle località costiere più belle d’Italia, tra le mille sfumature di blu del cielo e del mare. Ecco dove.

Sono passati tanti anni, 60 per l’esattezza, dalla nascita dei Rolling Stones. La loro prima esibizione risale al 12 luglio 1962 nel Marquee club di Londra, uno dei santuari del rock. Erano i tempi della ribellione e della contestazione e nessuno più di loro incarnava la figura del rocker dannato pronto a sconvolgere il conformismo di buona parte della società del tempo. Ora sono ancora sulla cresta dell’onda e il loro leader inossidabile continua a far parlare di sé.

Una villa d’epoca sul mare

Mick Jagger ha compiuto 80 anni eppure conserva quell’aria scanzonata e irriverente degli esordi. Negli ultimi anni è ospite fisso in Italia. È stato avvistato in Toscana, sul lago di Como, ma soprattutto in Sicilia dove, secondo le indiscrezioni, avrebbe comprato casa. Il condizionale è d’obbligo perché non c’è una sua conferma ufficiale, ma i giornali della zona considerano la notizia certa. Ebbene, dove vive Mick Jagger in Italia? Sempre secondo le indiscrezioni avrebbe scelto una villa d’epoca a Portopalo di Capo Passero nella punta più meridionale dell’isola, che si trova più a sud di Tunisi.

L’amore per la Sicilia pare sia nato durante il periodo più severo del Covid. Mick Jagger è stato ospite di alcuni amici a Noto. La sua presenza per quanto discreta non passa inosservata. La rockstar si divide tra l’elegante dimora del principe Lucio Bonaccorsi e la villa immersa tra gli ulivi di Jacques Garcia, archistar di fama internazionale. Poi ancora la sua presenza viene notata nella Valle dei Templi, a Palermo, nelle città barocche del Siracusano che visita come un semplice turista. Oppure a tavola, nei ristoranti della zona, mentre ordina pescespada o filetto di tonno.

Dove vive Mick Jagger in Italia: le quotazioni immobiliari nella zona

Infine la notizia dell’acquisto della casa, una villa che deve essere costata una cifra con tanti zeri. Portopalo di Capo Passero è una località esclusiva e molto richiesta soprattutto dagli acquirenti stranieri. Secondo le stime del settore immobiliare il prezzo medio di vendita degli immobili residenziali è di 1.748 €/mq. Però se le ville esclusive in riva la mare costano cifre da capogiro, è ancora possibile trovare degli immobili a prezzi più convenienti. Sulle principali piattaforme di compravendita immobiliare ci sono offerte per tutte le tasche. Vediamo qualche esempio.

Partiamo dalla villa fronte mare venduta dalla Engel&Wölkers a 695 mila euro. È un immobile prestigioso di 296 mq con accesso diretto sulla spiaggia, circondato da una pineta di 4000 mq. La posizione è straordinariamente interessante e riservata, per l’assenza di case limitrofe. Se invece si dispone di un budget più ridotto ci si può orientare, per esempio, su un villino in vendita a 150 mila euro sul sito della Gabetti. Si tratta di un immobile di 75 mq con giardino privato di 1000 mq, situato in zona residenziale e riservata a pochi chilometri dalla spiaggia.