Cosa pensa realmente Lorella Cuccarini di Isobel Kinnear e cosa si aspetta dalla carriera della giovane ballerina di Amici

Che si ispiri alla Cuccarini non è un mistero, lo ha rivelato in numerose interviste. La giovane ballerina è talentuosa e determinata e Amici è stata la vetrina giusta per mettersi in mostra. Ora l’aspetta il percorso professionale che sarà sicuramente più duro e ricco di incognite.

Da grande vuole essere come Lorella Cuccarini, ha detto Isobel Kinnear a Maria De Filippi. Perché la Lorella nazionale sa fare tutto nel mondo dello spettacolo. I vari magazine specializzati del gossip avrebbero messo in evidenza la somiglianza tra Lorella e Isobel. Sembrano madre e figlia. La figlia della Cuccarini il pubblico l’ha conosciuta poche settimane fa perché l’ex ballerina di Fantastico ha pubblicato delle foto sui social raccontando alcuni momenti di vita domestica.

Entrambe performer di alto livello, bionde e con sguardi glaciali, Cuccarini e Kinnear sono amate dal pubblico, per Isobel diventare la più amata dagli italiani sarebbe un vero sogno. Passare lo scettro per la Cuccarini non sarebbe un problema, non ha mai nascosto la sua simpatia per la potenziale vincitrice di Amici che si è lasciata scappare la vittoria di pochissimo.

Una carriera importante

Ma cosa pensa realmente Lorella Cuccarini di Isobel Kinnear? È seriamente convinta che si affermerà nel mondo della televisione. Ha tutte le carte in regola per diventare una ballerina apprezzata e per fare poi il grande passo come presentatrice. Secondo la Cuccarini sarebbe l’erede naturale di Maria De Filippi più che una sua allieva. Evidentemente la Kinnear da dietro le quinte studia invece che distrarsi e apprende i segreti sia della Lorella nazionale che della Maria più amata di Mediaset.

Ciò che prevede la Cuccarini è una carriera brillante da ballerina e poi il passaggio al palcoscenico per presentare show importanti e pomeriggi di grandi ascolti. A lei è successo con Marco Columbro sotto la guida di Maurizio Costanzo. Ma a far affermare la Cuccarini, oltre che la bravura, ci fu anche la rivalità con Heather Parisi. Chi è la rivale di Isobel Kinnear? Dovrebbe essere Maddalena Svevi ma la Cuccarini non ci crede. Secondo lei la Kinnear dopo aver ottenuto il successo in Italia potrebbe tornare in Australia e godersi in patria la meritata popolarità. Chi vivrà vedrà.

Intanto la Cuccarini e la Kinnear si sono incontrate nuovamente durante il web format Dimmi di te. In precedenza erano stati intervistati Mattia Zenzola e Angelina Mango rispettivamente vincitore e seconda arrivata dell’ultima edizione del talent targato Mediaset. La Kinnear ha raccontato alla presentatrice che la sua amicizia più importante è stata quella con Cricca con cui ha avuto una liaison.

La giovane ballerina ha detto che il motivo della rottura è stato il fatto di doversi concentrare sul programma e che in futuro non si sa mai, il fuoco potrebbe anche riaccendersi. L’esperienza in Mediaset è stata molto importante, formativa, una vera palestra. Ma ora è il momento di entrare nel mondo degli adulti. La Kinnear ha la benedizione della Cuccarini che stravede per lei. E magari presto potrebbero lavorare insieme. Qualcuno ci starà già pensando.