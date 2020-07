Dove trovare rendimento nel reddito fisso adesso? Tutti pazzi per i fallen angel, cioè gli angeli caduti. Che cosa sono? Sono le emissioni obbligazionarie di società blasonate che dal punto di vista del debito non lo sono più. Infatti, esse passano da investment grade a junk. Cioè dall’essere dei buoni pagatori ad essere praticamente spazzatura. Nel farlo, però, offrono margini di guadagno particolarmente redditizi. La FED, infatti ha già incluso i fallen angel nel proprio perimetro di investimento. E, quanto prima, anche Francoforte (BCE) potrebbe seguirne l’esempio. Cresce così l’appeal verso gli angeli caduti. Società tra cui gli investitori vanno a caccia di rendimenti redditizi. Ma anche di società in crescita. Scommettendo quindi su un futuro rientro nei parametri dell’investment grade della società in difficoltà. E sulla ripresa una volta che il Covid-19 sarà archiviato.

Siete in grado di accettare il maggiore grado di rischio portato dagli angeli caduti? Allora le opportunità di scelta non mancano a livello settoriale. E le vedremo tra poco. L’esplosione del Covid-19 ha fatto toccare ai fallen angel la quota record di 240 miliardi di dollari. Con un ritmo di crescita impressionante. Eh già considerando che, solo negli ultimi tre mesi, Moody’s ha effettuato oltre 600 downgrade. Con una media mensile di 200 al mese. Cinque volte tanto il tasso mantenuto negli ultimi due anni. Ecco dove trovare rendimento nel reddito fisso, adesso.

Dove trovare rendimento nel reddito fisso adesso?

Secondo le stime di Western Asset, sfiorano infatti il miliardo le obbligazioni investment grade corporate i cui rating si attestano sulla soglia limite. Di queste, 466 miliardi si trovano nella lista con implicazioni negative di almeno una delle maggiori agenzie di rating. Nel secondo semestre ci aspettiamo che il mercato dei fallen angel aumenti. Per la precisione di 227 miliardi di dollari e 64 miliardi di euro rispettivamente nel Nuovo e nel Vecchio Continente. Questi sono i dati a disposizione del nostro Ufficio Studi. Sull’intero 2020 ci aspettiamo complessivamente un mercato di nuovi angeli caduti di 416 miliardi di dollari negli USA. E di 133 miliardi di euro in Europa.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I settori più interessanti dove trovare i fallen angel? Eccoli. Reti e società di trasporti, colossi del turismo, società crocieristiche e catene di hotel. Ma anche società di ristorazione o attive nella grande distribuzione. Ovviamente anche colossi industriali e società del settore energetico, particolarmente colpito dalla crisi economica. Non possono mancare le società della moda e del lusso in generale. E, con l’incipiente crisi di molte società, anche il settore finanziario ne soffrirà. Infine, anche le compagnie aeree, quelle del settore immobiliare e del settore automotive presentano molti gruppi in difficoltà sul debito.