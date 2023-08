Cosa fare a Ferragosto spendendo poco: 5 idee economiche last minute per chi non ha piani

Sei ancora indeciso su cosa fare a Ferragosto ma non hai tanti soldi da spendere? Ecco qualche idea low cost dell’ultimo minuto per passare una splendida giornata!

Anche Ferragosto è arrivato, sei in ferie, ma quest’anno non sei partito per nessun viaggio. Non pensare di essere l’unico ad essere rimasto a casa per risparmiare! Ma anche se non hai organizzato nessuna partenza non significa che non puoi divertirti. Se non hai idea di cosa fare in questo giorno festivo, eccoti una lista di attività tra cui scegliere.

Cosa fare a Ferragosto spendendo poco e rimanendo vicino casa

Non serve partire e guidare per ore e ore, puoi passare un Ferragosto diverso anche a pochi chilometri da casa. Un’idea carina potrebbe essere quella di organizzare un bel picnic sotto le stelle. Prepara tutto l’occorrente, un pasto leggero o che comunque puoi consumare anche freddo. Prendi una bottiglia di vino, un paio di calici, una coperta e aspetta il tramonto. Cosa c’è di meglio per rilassarsi? Se invece non vuoi rinunciare alla grigliata con gli amici ma non hai il giardino, nessun problema. In tutta Italia ci sono delle aree attrezzate che forniscono tutto l’occorrente per un bel barbecue. Le tariffe variano a seconda del posto e se devi acquistare la carne, ma in proporzione costa molto poco.

Se invece se una persona avventuriera e ami l’aria aperta, vai con lo zaino in spalla e fai una piccola escursione. Di sicuro vicino a dove vivi c’è qualche cima da scalare o qualche sentiero da scoprire. Può essere un buon modo per conoscere meglio la tua zona soprattutto se non hai mai tempo di farlo.

Gita turistica in città, festa a casa o un’esperienza al parco avventura

Se ti trovi in città, sfrutta al meglio le opportunità culturali che ti offre. Visita musei, gallerie d’arte o monumenti storici che non hai ancora avuto modo di esplorare. Molti di questi luoghi offrono anche biglietti scontati o persino l’ingresso gratuito in determinate giornate. Altrimenti c’è sempre l’alternativa intramontabile, la festa last minute a casa. Sicuramente altri tuoi amici si troveranno nella tua stessa situazione, contattali e offri di metterci la location. Fai portare a loro quello che hanno a casa, tu svuota il frigo, compra del vino e via!

Per finire, puoi considerare anche una bella esperienza di gruppo al parco avventura o al parco divertimenti. Cerca quelli più piccoli non distanti da casa se vuoi evitare la folla. Prepara un paio di panini, così dovrai comprare solo il biglietto per l’ingresso. Il parco avventura forse è la soluzione più carina per immergersi nella natura e divertirsi in questa splendida giornata.

In conclusione, eccoti qualche idea su cosa fare a Ferragosto spendendo poco. Queste idee last-minute ti offrono modi divertenti ed economici per trascorrere la giornata in modo memorabile. Che tu sia un amante della natura, un appassionato di cultura o vuoi solo rilassarti, c’è un’opzione per tutti.