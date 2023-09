Ti danno 6.000 euro al mese per 20 anni con questo nuovo Gratta e Vinci online. Costa 5 euro e ci sono queste ottime probabilità di vincere

Tanti sperano, con il Gratta e Vinci, di risolvere, per sempre, i propri problemi economici. Magari, per sempre, con una rendita fissa, tipo Reddito di Cittadinanza. Per dire addio al lavoro. Ad esempio, è da poco uscito, online, un Gratta e Vinci da 5 euro dove vincere non è impossibile. Ti danno 6.000 euro al mese per 20 anni con questo nuovo Gratta e Vinci.

Ci sono italiani che non passa giorno senza che abbiano fatto la loro grattatina quotidiana con un Gratta e Vinci. Anche se, va sempre ribadito, occorre grande prudenza perché la ludopatia è malattia pericolosa. Se il gioco diventa un’ossessione, bisogna smettere per tempo o si rischia seriamente di rovinarsi la vita.

Il che non vuol dire che farlo con prudenza, ovvero, spendendo cifre adeguate, sia proibito. Anzi, visto che qualcuno, di tanto in tanto, vince, sarebbe un peccato non provarci anche noi. Magari, provando a sbancare il super Enalotto o provando a comprare un Gratta e Vinci. Tanti sono legati al tagliando di carta. Quello che gratti con la monetina, sperando di trovare sotto i numeri o i simboli vincenti.

Ti danno 6.000 euro al mese per 20 anni, ma devi giocare con Pc o smartphone. Ed ecco come fare

In realtà, non è così. Nel senso che non esiste solo questa possibilità per vincere premi, anche cospicui, con il Gratta e Vinci. Molti, ancora, non lo sanno, ma esistono anche i Gratta e Vinci virtuali. Dove i premi, però, sono reali.

Ovvero, non serve comprare il classico tagliando della lotteria istantanea in una delle rivendite autorizzate, ma si gioca direttamente online, con il proprio smartphone o Pc. Basta scaricare l’app autorizzata dal Ministero e si può comprare un tagliando esattamente come se si fosse dal tabaccaio.

Ecco qual è il tagliando che ti sistema la vita per sempre

Ad esempio, da poco, è uscito New Turista per Sempre che è la versione online del famoso Gratta e Vinci cartaceo. Anche in questo caso, possiamo vincere non solo 6mila euro mensili per 20 anni, ma ci danno anche 300mila euro subito e un bonus finale di 100mila euro. Insomma, addio lavoro e viva la bella vita.

Per ottenere questa rendita, occorre trovare due simboli Turista per Sempre e il gioco è fatto. Già, ma con che probabilità. Il biglietto costa 5 euro e va detto che si sono Gratta e Vinci che costano uguale con possibilità più alte di vincita, come abbiamo visto. In ogni caso, con New Turista per Sempre, le probabilità di vincere dai 10 euro in su sono di 1 giocata ogni 7,10.