Chi è Veronica Gentili che sostituisce Belen alle Iene: età, carriera, guadagni e fidanzato

Dopo essere stata ospite di diversi talk show a LA7, è approdata a Mediaset dove ha condotto Stasera Italia in onda su Rete 4. Veronica Gentili è nata e cresciuta a Roma dove si è diplomata. L’accademia nazionale di arte drammatica è stata la sua scuola. È stata attrice, regista e sceneggiatrice in teatro prima di passare al giornalismo. In queste vesti ha tenuto un blog sul Fatto Quotidiano.

Chi era abituato a vedere sullo schermo durante le Iene la bellezza prorompente di Belen dovrà abituarsi al cambiamento. Non dovrà certo rinunciare al fascino, al talento e alla bravura perché di queste doti Veronica Gentili non manca di certo. Ma è un’altra caratteristica che salta agli occhi quando si parla della conduttrice romana. Il coraggio. Non è stato facile passare dal teatro alla televisione, non è stato facile passare da LA7, dove faceva l’opinionista nei vari programmi di approfondimento, alla conduzione su Mediaset. E ora è pronto l’ennesimo tuffo carpiato perché da Rete 4 la Gentili passa alle Iene.

Il programma approfondisce sempre temi scottanti ma lo fa in maniera completamente diversa rispetto ai programmi cui la Gentili è abituata. Sarà una grande sfida soprattutto perché sostituire Belen non è mai facile. Ma lei lo farà con i suoi mezzi e con la sua preparazione.

Vita molto privata

Chi è Veronica Gentili che sostituisce Belen alle Iene? Classe 1982, pochi gossip alle spalle, è molto riservata. Sarebbe fidanzata con Massimo Galimberti dal 2014, lui è uno sceneggiatore del cinema. Non ha figli e i due convivono da anni secondo quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni che l’ha intervistata qualche tempo fa. Gli unici motivi di litigio tra i due, secondo quanto affermato la Gentili, riguardano i programmi da vedere la sera. Lei ama i programmi di approfondimento e lui i film, trovare un accordo non è mai facile.

I guadagni di Veronica Gentili non sono stati resi pubblici, si sa che i contratti stanno migliorando di anno in anno e ora che passerà alle Iene il suo compenso farà un salto davvero importante. Belen alle Iene guadagnava probabilmente 25.000 euro a puntata, Giulio Golia guadagnerebbe dai 5.000 agli 8.000 euro a servizio. I compensi sono interessanti, il programma ha una durata piuttosto lunga e si possono avere ottimi introiti.

Chi è Veronica Gentili che sostituisce Belen alle Iene, numeri promettenti

Le novità proposte da Pier Silvio Berlusconi per la nuova stagione Mediaset hanno dato vita a clamorosi addii, arrivi a sorpresa e spostamenti inaspettati. Anche se il programma Stasera Italia con la Gentili aveva ascolti che si aggiravano tra il 6,9% e il 7,5% di share con punte di 1.278.000 spettatori, i numeri delle Iene sono diversi. Ma non tanto quanto si immagina però. Migliora lo share che si attesta sul 9,2% con un numero di spettatori questa volta medio di 1.246.000.

Intanto Stasera Italia senza la Gentili sarebbe sceso al 4% di share, i cambiamenti devono essere ancora metabolizzati dal pubblico. È indubbio che il talento della Gentili sullo schermo può fare la differenza. Chi vuole continuare a seguirla non deve fare altro che cambiare canale.