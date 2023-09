Il patrimonio di Donatella Versace, a chi appartiene ora il marchio, consigli per gli acquisti e perché la Medusa è il simbolo della Maison

È la sorella di Santo e Gianni Versace, la moda è l’attività di famiglia, il marchio è conosciuto in tutto il Mondo. È un’eccellenza italiana, il Made in Italy che non conosce confini e che lei propone alle personalità più importanti dello show business. Ecco quanto è ricca Donatella Versace.

Classe 1955, stilista, modella e imprenditrice, Donatella Versace è una delle personalità italiane più conosciute del Pianeta. Ha tante amicizie importanti, da Madonna a Lady Gaga a Chiara Ferragni. La sua vita è scintillante e il suo patrimonio fa girare la testa. Sarebbe di 400 milioni secondo i siti specializzati, lei è tra le stiliste più pagate del Mondo ma il successo è assolutamente meritato.

È stata alla guida dell’impero Versace, l’azienda rimane una delle più solide nell’ambiente fashion e lei ha portato avanti l’eredità del fratello nella maniera più produttiva possibile. Soprattutto grazie alle idee che hanno conquistato il pubblico. Negli anni 80 ha creato il marchio Versus che ancora oggi ha grande successo.

Politica dei prezzi studiata per tutte le esigenze

Il patrimonio di Donatella Versace ha 9 cifre anche se il marchio ora appartiene a Michael Kors. Donatella Versace ha mantenuto il ruolo di capo progettista insieme a Santo e a sua figlia Allegra, il suo lavoro continua a fruttare. Recentemente ha comprato Villa Mondadori per 5 milioni di euro, sul Lago Maggiore sono passati numerose personalità dello spettacolo, dell’imprenditoria e della politica italiana e internazionale.

La qualità delle borse di Donatella è altissima e i prezzi sono rilevanti ma comunque non impossibili. I modelli Medusa costano 1.300 euro, la Shopper Versace costa 1.200 euro, la Medusa borsa a mano costa 1.700 euro. La mini bag Donatella Versace in pelliccia blu costa 2.400 euro mentre la Repeat a spalla costa 1.950 euro. Sul sito Versace troviamo le ultime uscite mentre sul sito Fashiola.it troviamo numerose borse Versace a prezzi abbordabili.

Il patrimonio di Donatella Versace e i ricordi dell’infanzia

Nella collezione primavera estate 2023 troviamo il bustino Medusa 95 al prezzo di 1.150 euro, la giacca blouse corta a 1.990 euro e la giacca parka denim Cocoon a 1.950 euro.

Su Vestaire Collective troviamo le borse Versus scontate in pelle a 400 euro, quelle in tela a 255 euro e quelle in agnello della Mongolia a 200 euro. Sul sito Yoox troviamo un capo Versus lungo al prezzo di 86 euro. Donatella Versace ha pensato alle esigenze di tutti. La sua versatilità le permette di vestire personalità del mondo dello spettacolo con capi unici per le manifestazioni più chic e importanti.

Ma anche di regalare capi e accessori eleganti per chi non può esagerare e investire troppo denaro. L’eleganza è sempre al primo posto, la Casa Medusa di Versace è attiva da tanti anni e ha vestito Jennifer Lopez ai Grammy del 2000. L’effige della Medusa rappresenta Versace perché Gianni da piccolo era solito giocare in un posto dove c’era un antico mosaico romano. Nel mosaico era rappresentato il volto di un Gorgone. E per questo la Medusa è stata scelta come immagine della Maison quando Versace si è affermato come uno dei più grandi stilisti mai esistiti in Italia. La sorella sta seguendo le sue orme con grande professionalità.