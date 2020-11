Con le continue e progressive restrizioni a cui si sta andando incontro, anche i lavoretti necessari a gestire il verde di casa possono diventare un problema. Così spesso ci si industria a fare anche quello che, tempi addietro, mai si sarebbe pensato di fare in prima persona. Pertanto potrebbe tornare utile sapere dove tosaerba e tagliasiepi elettrici sono in vendita all’asta a partire da 20 e 30 euro.

Procedura di asta telematica

Prima di passare in rassegna gli strumenti da giardino che sono in vendita, tramite asta pubblica on-line, diamo un occhio a come funziona il sistema. In linea generale si deve dire che per aggiudicarsi il prodotto viene richiesta una cauzione d’importo variabile a seconda del prezzo base attribuito. Si richiede inoltre che le persone potenzialmente interessate, facciano dei rilanci minimi, anch’essi variabili da caso a caso. Inoltre in caso d’interesse per qualche articolo all’asta, è necessario verificare il termine ultimo entro cui vanno necessariamente fatte le offerte in rilancio.

Dove tosaerba e tagliasiepi elettrici sono in vendita all’asta a partire da 20 e 30 euro

Oltre alla cauzione sopra accennata, la procedura richiede anche altri esborsi. Vale a dire un 15% sul prezzo e l’IVA del 22% sul prezzo finale di aggiudicazione. Resta inoltre inteso che trattandosi di un’asta on-line, per fare un rilancio regolare del prezzo, bisognerà sempre verificare qual è l’offerta attuale più alta. Sarà infatti a partire da quell’offerta che bisognerà fare il rilancio dell’importo da offrire in pagamento. Quindi è bene sapere che il prezzo finale che si dovrà pagare per l’assegnazione dell’articolo all’asta, terrà conto di tutte queste voci. Ciò detto, passiamo ora in rassegna i vari articoli da giardino in vendita tramite il presente link IVG (Istititito vendite giudiziarie).

Lotto 7G

Questo lotto comprende un tosaerba Oleomac a scoppio159CC: prezzo a base d’asta 50 euro.

a) Cauzione: 15 euro;

b) termine offerte: 13 novembre 2020 ore 12:05;

c) data e ora della vendita: 13 novembre 2020 ore 12:05;

d) rilancio minimo: 10 euro.

Lotto 8G

Questo ulteriore lotto comprende un tagliasiepi elettrico marca EFCO Mod.605: prezzo base d’asta 20 euro.

a) Cauzione: 10 euro;

b) termine offerte: 13 novembre 2020 ore 12:05;

c) data e ora vendita: 13 novembre 2020 ore 12:05;

d) rilancio minimo: 5 euro.

Lotto 9G

Questo terzo lotto include un tagliasiepi elettrico EFCO Mod. 750: prezzo base d’asta 30 euro

a) Cauzione: 10 euro;

b) termine offerte: 13 novembre 2020 ore 12:05;

c) data e ora vendita: 13 novembre 2020 ore 12:05;

d) rilancio minimo: 5 euro.

Lotto 11G

Questo ultimo lotto comprende n.168 utensili tra cui pinze, chiavi inglesi, bussole e tenaglie con offerta base di 200 euro.

a) Cauzione: 50 euro;

b) termine offerte: 13 novembre 2020 ore 12:10;

c) data e ora vendita: 13 novembre 2020 ore 12:10;

d) rilancio minimo: 5 euro.

Location e riferimenti di contatto

I suddetti beni si trovano in Via Adamo Biagini n.5 a Ponte Felcino (PG) presso l’Istituto vendite giudiziarie di Perugia. E questi sono i riferimenti di contatto per tutte le informazioni del caso.

Telefono: 075/5913525;

Pagina web: www.ivgperugia.com;

Email: info@vemitalia.com

Ecco dunque dove tosaerba e tagliasiepi elettrici sono in vendita all’asta a partire da 20 e 30 euro.