La carta da forno è quasi indispensabile in cucina. Anche se, quando manca, esistono dei trucchetti per sostituirla. Non tutti, però, ne conoscono i mille usi. Né i segreti per sfruttarla al meglio. Ecco quindi il motivo geniale per bagnare la carta da forno. Quando lo si scopre, non se ne fa più a meno!

Perchè bagnarla?

La carta da forno è certamente pratica. Questo materiale impermeabile impedisce che il cibo si attacchi alle teglie. Tuttavia, chi la usa per foderare gli stampi ne avrà sicuramente notato un difetto: non sempre è facile farla aderire perfettamente alle pareti. Soprattutto se si sta cercando di usare una tortiera rotonda, o una stampo dalla forma particolare. Si rende necessario tagliare la carta da forno, ma anche così il risultato non è ottimale. Si rischia quindi che restino delle zone scoperte, alle quali il cibo aderisce. O, peggio ancora, che si creino delle pieghe: queste lasceranno degli antiestetici segni sui dolci. Qual è la soluzione a questo fastidioso problema? Si può rinunciare alla carta da forno. In questo caso, bisogna imburrare e infarinare lo stampo. O, in caso di preparazioni salate, oliarlo. Altrimenti, si può ricorrere a un trucchetto. Ecco il motivo geniale per bagnare la carta da forno.

Come bagnare la carta da forno per farla aderire alla perfezione

Bagnare la carta da forno può sembrare strano. Eppure, il trucchetto funziona alla perfezione per farla aderire a ogni tipo di stampo. Basta metterla a contatto brevemente con un getto d’acqua fredda. Attenzione: non bisogna immergerla completamente in acqua e inzupparla. Dopo aver bagnato la carta da forno, occorre strizzarla per eliminare l’acqua in eccesso. A questo punto, il materiale diventa più facile da manipolare. Lo si può quindi usare per foderare gli stampi. Bagnare la carta da forno non ha nessun effetto negativo sui dolci: infatti, l’acqua evapora durante la fase di cottura. Anzi, c’è un ulteriore vantaggio: la carta sarà ancora più resistente alle alte temperature. Insomma, chi conosce questo trucchetto non sa più rinunciarvi!