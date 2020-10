Per chi fosse a caccia di occasioni imbattibili su articoli di telefonia, è bene che valuti anche le opzioni in vendita all’asta. E questa di cui si parlerà, qui di seguito, rientra tra le chances da conoscere. A darne notizia è l’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) di Perugia. La data fissata per la vendita è venerdì 30 ottobre 2020. La modalità è l’aggiudicazione diretta on-line sul sito www.vemitalia.com. Vediamo quindi, più nel dettaglio, dove sono in vendita all’asta telefoni smartphone Samsung e Huawei con prezzo base di 20 euro.

Telefoni messi all’asta

Tra i vari lotti di telefoni messi all’asta, si segnalano i seguenti, suddivisi per marca di appartenenza:

Samsung

a) Lotto 2B: N.1 Telefono Samsung Galaxy Note 10plus

b) Lotto 3B: N.1 Telefono Samsung Galaxy S10+

c) Lotto 6B: N.1 Telefono Samsung Galaxy A50;

Huawei

a) Lotto 1B: N.1 Telefono Huawei Mate 20;

b) Lotto 4B: N.1 Telefono Huawei P30 Lite;

c) Lotto 7B: N.1 Telefono Huawei Mate 20;

d) Lotto 8B: N.1 Telefono Huawei P30;

e) Lotto 9B: N.1 Telefono Huawei P30 Pro;

f) Lotto 11B: N.1 Telefono Huawei Mate 9;

g) Lotto 12B: N.1 Telefono Huawei P30;

h) Lotto 13B: N.1 Telefono Huawei P Smart 2019.

Modem messi all’asta

In un lotto a parte, ovvero il 14B, sono messi all’asta anche n.38 Modem Vodafone. Tutti questi beni si trovano in Via Adamo Biagini n.5 Ponte Felcino presso l’Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia. Per la compravendita di questi beni, provenienti da esecuzioni giudiziarie, fallimenti, liquidazioni, è necessario attenersi ad un apposito regolamento. Vediamo le regole di più immediato interesse.

Regole sull’identità

Per partecipare alla vendita all’asta è richiesto quanto segue. Vale a dire:

a) l’età minima di 18 anni;

b) non sono ammesse false identità;

c) all’atto della compilazione del modulo di registrazione, vanno fornite informazioni veritiere e complete;

d) in caso di acquisto per conto di altri, l’utente deve in via preventiva far pervenire all’IVG competente copia di esplicita procura;

e) indicazione di un indirizzo mail valido (in quanto tutto, inclusi gli andamenti delle aste, i rilanci e le aggiudicazioni dei beni, avviene tramite esso);

f) non è consentito, in nessun caso, cedere a terzi l’ID utente e la password che rimangono personali.

Regole sull’acquisto

Ai partecipanti all’asta e acquirenti non è consentito:

a) prendere l’impegno di acquistare un articolo senza pagarlo;

b) fare offerte senza una reale intenzione ad acquistare, ogni offerta è un “impegno vincolante”;

c) fare offerte o acquistare un oggetto senza accettazione delle condizioni specificate;

d) ritirare le proprie offerte che rappresentano quindi “impegni vincolanti”.

Pertanto, chi si aggiudica l’oggetto, messo all’asta, si impegna nei seguenti termini, cioè:

a) a pagare il prezzo dell’offerta più alta fatta di persona;

b) a effettuare il pagamento, entro e non oltre, le ore 13:00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’aggiudicazione;

c) a effettuare il pagamento, tramite bonifico bancario, utilizzando le coordinate riportate nella mail di aggiudicazione.

In fase di gara, volta all’aggiudicazione del bene, l’utente potrà effettuare solo rilanci superiori all’ultima offerta. Si rende, altresì, noto che la pagina web anzidetta, si aggiorna a scadenze successive di 15 secondi, in modo che sarà sempre possibile verificare lo stato delle offerte più alte. Si specifca anche che ad ogni nuova offerta effettuata, per l’aggiudicazione di un bene, farà seguito automaticamente l’invio di una e-mail di notifica. Ecco dunque dove sono in vendita all’asta telefoni smartphone Samsung e Huawei con prezzo base di 20 euro.

Riferimenti di contatto:

Telefono: 075/5913525;

Pagina web: www.ivgperugia.com;

E-mail: info@vemitalia.com