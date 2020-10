In data 28 settembre 2020 è stato pubblicato un avviso di gara per la vendita all’asta di n.32 lotti per un totale di 32 veicoli. L’avviso ha numero di protocollo 2020/7149/DR-FVG e viene dalla Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede in Via Gorghi, n. 18, Udine. Chiarito dove sono in vendita all’asta 32 veicoli Fiat Volkswagen Citroen Land Rover Bmw Ford, passiamo in rassegna i dettagli dei vari lotti.

Ecco dove sono in vendita all’asta 32 veicoli Fiat Volkswagen Citroen Land Rover Bmw Ford

Si indicano, sin da ora, anche i vari riferimenti di contatto:

Tel. 0432/586411

Fax mail. 0650516077

e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it

pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it.

Veicoli Volkswagen BMW Subaru

a) n. 1 Volkswagen POLO 1.4 – Prezzo base d’asta: 500 euro;

b) n. 1 BMW 120D – Prezzo base d’asta: 995 euro;

c) n.1 Subaru Justy 1.3 cc 16V AWD 4X4 – Prezzo base d’asta: 550 euro;

d) n.1 Subaru FORESTER 2.0 16 V – Prezzo base d’asta: 2.100 euro.

Veicoli Fiat

a) n.2 Fiat Stilo 1.6 – Prezzo base d’asta: 500 euro;

b) n.3 Fiat Stilo 1.6 – Prezzo base d’asta: 250 euro;

c) n.2 Fiat Stilo 1600 cc – Prezzo base d’asta: 250 euro;

d) n.1 Fiat Stilo 1900 cc Multijet 120CV – Prezzo base d’asta: 295 euro;

e) n.1 Fiat Stilo 1.9 cc Multijet 120 CV – Prezzo base d’asta: 295 euro;

f) n.1 Fiat Stilo 1.6 cc 16V – Prezzo base d’asta: 500 euro;

g) n.1 Fiat Grande Punto 1.3 MTJ 16V 75 CCActive: Prezzo base d’asta: 250 euro;

h) n.3 Fiat Nuova Panda Activa 1.1 cc – Prezzo base d’asta: 700 euro.

Veicoli Alfa Romeo

a) n.1 Alfa Romeo 1471.600 cc Progression – Prezzo base d’asta: 50 euro;

b) n.2 Alfa Romeo 156 1600 cc Progression – Prezzo base d’asta: 250 euro;

c) n. 1 Alfa Romeo 147 Progression 1600 cc – Prezzo base d’asta: 100 euro.

Veicoli Land Rover

a) n.2 Land Rover DEFENDER 90 HARD TOP 2.5 TD – Prezzo base d’asta: 4.500 euro;

b) n.1 Land Rover “DISCOVERI TD5LUXURY” – Prezzo base d’asta: 2.125 euro;

c) n.1 Land Rover DISCOVERY 2.5 TD5 LUXURY – Prezzo base d’asta: 1.250 euro.

Veicoli Opel Fiesta Mitsubishi

a) n.1 Opel Astra 1.816V – Prezzo base d’asta: 200 euro;

b) n.1 Ford Fiesta 1.2I 16V Ambiente – Prezzo base d’asta: 275 euro;

c) n.1 Mitsubishi Pajero 3.2 D – Prezzo base d’asta: 800 euro.

Veicoli furgonati

a) n.1 Citroen JUMPER 2.5 TD (fino a 8 posti) – Prezzo base d’asta: 550 euro;

b) n.1 Ford TRANSIT 130 2.5D (fino a 8 posti) – Prezzo base d’asta: 1.250 euro;

c) n.1 Fiat Fiorino RESTYLING 1697Dsl – Prezzo base d’asta: 150 euro.

Asta pubblica

L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo iniziale posto a base dell’asta. Ai fini della presentazione dell’offerta, si rimanda agli allegati in fondo al presente link. Quanto alla data dell’asta, si comunica che è stata fissata per il giorno 6 novembre 2020, con inizio alle ore 10:00 presso la seguente sede. Vale a dire Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede in Udine, Via Gorghi, n. 18. La vendita dei suddetti beni mobili registrati verrà assegnata al miglior offerente. Pertanto non verranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali all’importo a base di gara od offerte condizionate.

Deposito e riferimenti di contatto

E’ possibile visionare i suddetti veicoli presso il luogo di deposito, vale a dire l’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone (GO), Via Terme Romane, n. 5. Quanto ai giorni e agli orari del sopralluogo, andranno concordati telefonicamente o via mail, con la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio.

Per ogni chiarimento inerente alla procedura di gara, nonché informazioni relative ai lotti, si indicano i seguenti riferimenti:

a) Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ubicata in via Gorghi, n. 18, Udine;

b) Tel. 0432/586411 o 0432/586458;

c) pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it;

d) e-mail: dre.friulivenziagiulia@agenziademanio.it.

