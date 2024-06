Oggi scade il setup rosso annuale calcolato con i nostri algoritmi. Intercetterà un massimo? Cosa potrebbe far iniziare un ribasso da ora in poi? Negli ultimi anni fra giugno e luglio è iniziato spesso un ribasso che ha trovato poi bottom nel mese di ottobre. Guarda caso, la prossima data di setup, dopo quella odierna scadrà proprio il 19 ottobre. Si ripeterà lo stesso copione anche per quest’anno?

Alcune news

Come riportato dalla Reuters, la Banca Centrale Europea (BCE) continuerà a ridurre i tassi di interesse se le pressioni inflazionistiche diminuiranno come previsto. Tuttavia, il ritmo di questi tagli potrebbe rallentare in caso di eventi imprevisti. Questo è quanto dichiarato dal capo economista della BCE, Philip Lane, in un’intervista all’emittente finlandese Mtv. Lane ha affermato che ulteriori riduzioni dei tassi avverranno se lo scenario attuale si confermerà, ma ha anche avvertito che nuove sorprese sull’inflazione potrebbero rallentare la velocità dei tagli.

Dove potrebbero essere dirette le azioni Stmicroelectronics? Lo studio del grafico

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 35,245 e il massimo a 45,667, mentre negli ultimi giorni i prezzi si sono mossi in area 37 euro. L’Alligator Indicator su base giornaliera e settimanale è impostato al ribasso, e nè sui nostri oscillatori si intravedono delle divergenze rialziste. Negli ultimi giorni i prezzi si sono appoggiati sulla media mobile a 200 settimane. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato nella settimana del 23 ottobre a 34,932. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino 27,20, minimo segnato durante la settimana del luglio 4 luglio 2022.