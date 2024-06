Dove potrebbero essere dirette le azioni ExxonMobil? News e raccomandazioni degli analisti

I mercati americani dai minimi di ottobre dello scorso anno sono saliti del 25% circa. Cosa potrebbe spingere ora i prezzi ulteriormente al rialzo? Una rotazione settoriale. Infatti, ci sono azioni come ExxonMobil e Tesla ad esempio, che nell’ultimo periodo sono scese. Queste, ora potrebbe tornare a salire portando i listini americani a nuovi massimi? Dove potrebbero essere dirette le azioni ExxonMobil?

Le news

La ExxonMobil, nei giorni scorsi, ha annunciato un memorandum d’intesa con SK On, un produttore di batterie per veicoli elettrici, per una possibile fornitura pluriennale di 100.000 tonnellate di litio da utilizzare nelle batterie di SK On negli Stati Uniti. Questo accordo mira a sostenere l’obiettivo della ExxonMobil di fornire litio per un milione di batterie EV all’anno entro il 2030. La ExxonMobil estraerà il litio da depositi sotterranei di acqua salata in Arkansas, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

Dan Ammann, Presidente della ExxonMobil Low Carbon Solutions, ha evidenziato l’importanza della collaborazione per la sicurezza energetica e gli obiettivi climatici, grazie all’esperienza della ExxonMobil nel settore. SK On gestisce impianti in Georgia e sta costruendo altri in joint venture con Ford e Hyundai, con una capacità produttiva prevista di oltre 180 GWh all’anno dopo il 2025.

In altre notizie, il consorzio guidato da Exxon Mobil in Guyana ha registrato una significativa crescita finanziaria nel 2023. La prevista acquisizione di Hess Corp da parte di Chevron è in ritardo a causa di una controversia legale. Exxon Mobil sta affrontando contestazioni riguardo ai nuovi standard di emissione dei camion e un’azione legale in California per presunte pratiche ingannevoli sul cambiamento climatico.

Le raccomandazioni degli analisti

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

raccomandazione Accumulate con target a 132,6 dollari. Quinidi in base a questi giudizi le azioni attualmente sarebbero sottovalutate di circa il 16%.

Dove potrebbero essere dirette le azioni ExxonMobil? Lo studio dei grafici

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 114 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 94,124 e il massimo a 122,75. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze rialziste. Il supporto più importante al momento è 108,18, minimo segnato in data 17 giugno. Al momento, le probabilità sembrano orientate al rialzo con obiettivo primo posto in area 119,89, massimo segnato il 20 maggio.

