Dopo avere raggiunto livelli che non vedeva dalla primavera del 2020, le quotazioni sono partite per un interessante movimento rialzista? A questo punto dove potrebbero arrivare le azioni Illimity Bank?

A spingere al rialzo il titolo potrebbe essere stata anche la campagna sul conto deposito che per somme vincolate per 5 anni hanno un rendimento annuo lordo del 4%. Uno dei migliori sul mercato e, soprattutto, un rendimento superiore a quanto rendono i buoni fruttiferi postali dopo l’aumento degli interessi.

Vedremo se questo rialzo in corso risolleverà le sorti di un titolo che, dopo essere stato per anni tra i migliori bancari italiani, nell’ultimo anno ha perso circa il 50%. Ricordiamo che nello stesso arco temporale solo due titoli bancari hanno avuto un rendimento positivo: Banco BPM e Unicredit.

Secondo le raccomandazioni degli analisti riportate sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 70%. La cosa interessante, però, è la dispersione pari a circa il 10% a testimonianza della convergenza di opinioni dei diversi analisti.

Per il resto il titolo risulta essere sottovalutato qualunque sia il multiplo di mercato considerato fatta eccezione per il rapporto tra prezzo e fatturato. In questo caso, infatti, Illimity Bank si trova non solo a un livello che è di poco superiore alla media dei competitors, ma che è anche elevato in assoluto essendo superiore a 2.

Dove potrebbero arrivare le azioni Illimity Bank? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 1 novembre in rialzo dell’1,24% rispetto alla seduta precedente a quota 6,965 euro.

La proiezione in corso è rialzista ed è diretta verso il II obiettivo di prezzo in area 7,19 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi verso area 7,685 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 6,695 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso potrebbero non essere esclusi ritorni in area 6 euro.