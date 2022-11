6 segni zodiacali che formano 3 coppie incompatibili per l’oroscopo

Gli appassionati di segni zodiacali lo sanno bene, sono proprio questi a influenzare la vita e le relazioni. Infatti il carattere si ognuno si lega a filo diretto anche con il proprio segno zodiacale. Dagli irascibili Scorpioni ai lunatici Gemelli passando per gli insicuri Cancro. Bisognerà fare attenzione a fare arrabbiare il Leone ma anche l’Ariete perchè tendono ad essere scontrosi. Ogni segno zodiacale porta con se sè caratteristiche particolari che lo contraddistinguono. Quando ci si relaziona con le altre persone e, in modo particolare, quando si cerca il partner ideale non si potrà prescindere dal carattere. Come si scriveva in precedenza, infatti, sarà proprio il carattere magari influenzato dalle stelle a fare la differenza. Ci sono alcune coppie che tenderanno a funzionare più di altre. Tra le difficili troviamo quelle formate da Cancro e Bilancia ma anche da due Leoni. Oggi si cercherà di capire quali altri segni potrebbero risultare incompatibili, tra questi il Cancro e l’Ariete, il Leone e il Toro e la Bilancia con lo Scorpione.

6 segni zodiacali che formano 3 coppie incompatibili

Le coppie formate da Cancro e Ariete, a prima vista, potrebbero funzionare. Infatti sono il classico esempio di opposti che si attraggono. Caratterialmente molto diversi, più introverso il Cancro e più espansivo l’Ariete, alla lunga diventano incompatibili. Infatti, anche se all’inizio potrebbe sembrare tutto rose e fiori questo sarà vero solamente sul breve periodo. Andando avanti la relazione tenderà a trasformarsi in qualcosa di più serio che porterà a galla tutte le differenze caratteriali. Le esigenze dei partner saranno diverse e questo porterà ad una difficoltà estrema nel costruire qualcosa di duraturo. Il Cancro, spesso, potrebbe trovare difficile stare dietro all’Ariete mentre per quest’ultimo il rischio potrebbe essere quello di annoiarsi. La noia, ad un certo punto potrebbe colpire qualsiasi coppia ma in questo caso il problema è davvero reale. Per questo motivo alla fine questi due segni zodiacali sembrano funzionare meglio come amici che come coppia.

Leone/Toro

Tra le coppie che difficilmente potrebbero funzionare troviamo anche quelle formate da Leone e Toro. Due segni dominanti che ben si adattano ad essere dominati, specialmente il Leone. Caratterialmente troviamo due individui diversi, il Leone egocentrico e amante del palcoscenico mentre il Toro più riservato. Gli obiettivi dei due, tuttavia, potrebbero risultare simili anche se in molti casi il Toro sarà più dedito alla famiglia rispetto al Leone. Proprio questo segno zodiacale, infatti, preferirà concentrarsi sulla famiglia e sugli affetti più stretti. Non mancheranno i punti in comune che potrebbero permettere alla coppia di funzionare ma sarà necessario impegnarsi parecchio. Una coppia formata da Leone e Toro, per funzionare, dovrà far scendere in campo tutta la pazienza di cui è capace. Questo pur sapendo che le difficoltà potrebbero dimostrarsi superiori.

Bilancia/Scorpione

Tra i segni incompatibili in amore, poi, non si potrà non citare la Bilancia e lo Scorpione. Anche in questo caso persone che affrontano la vita in maniera diversa e che difficilmente formeranno una coppia duratura. Lo Scorpione tenderà ad essere molto possessivo e la Bilancia, dal canto suo, non amerà essere sottomessa. Le doti diplomatiche della Bilancia, tuttavia, permetteranno a queste coppie di superare molti ostacoli nonostante le difficoltà. Due caratteri molto diversi uniti da attrazione reciproca e affinità apparente. La gelosia innata dello Scorpione potrebbe creare problemi non indifferenti alla coppia, specialmente nel caso in cui la Bilancia ami mettersi in mostra. Si sono visti, quindi, 6 segni zodiacali che formano 3 coppie incompatibili, almeno secondo l’oroscopo.