Vediamo in due minuti dove pagare il bollo auto senza commissioni e quanto costa in tabaccheria e in posta. I consumatori che hanno la domiciliazione bancaria delle bollette sono abituati alla comodità dei pagamenti tramite i servizi online. Per molti altri contribuenti vale ancora la tradizionale modalità di pagamento di utenze e imposte presso uffici postali, bancari, tabaccherie o punti vendita Sisal, Lottomatica.

In un altro articolo abbiamo ricordato ai nostri lettori che scattano “Multe salatissime e fermo amministrativo per chi non paga il bollo auto in scadenza”. Adesso vi diremo dove pagare il bollo auto senza commissioni e quanto costa in tabaccheria e in posta. Ciò perché spesso paghiamo tante commissioni che si sommano le une alle altre e che a lungo termine rappresentano uno spreco e costi evitabili. Il pagamento del bollo auto rientra tra le imposte più odiate dai contribuenti, vediamo dunque come risparmiare sul pagamento delle commissioni.

Dove pagare il bollo auto senza commissioni e quanto costa in tabaccheria e in posta

Per evitare il pagamento delle commissioni l’automobilista deve effettuare il versamento tramite i servizi online. Gli istituti bancari e postali offrono difatti la possibilità di pagare utenze, imposte e bollo auto comodamente da casa. Tramite il servizio home banking il titolare di conto corrente, nella maggior parte dei casi, non riceve l’addebito di alcuna commissione per l’operazione.

Se però il consumatore si reca presso lo sportello della banca per il versamento dell’imposta regionale deve pagare 2 euro di commissioni. Identico l’importo da sborsare se si paga il bollo auto presso uno sportello automatico ATM. Il costo delle commissioni scende di poco se il pagamento ha luogo presso gli uffici di Poste Italiane. Le commissioni agli sportelli postali ammontano difatti a 1,50 euro.

Il contribuente che vuole evitare le lunghe code che di solito si sperimentano in posta, dovrà recarsi presso un punto vendita autorizzato. Chi sceglie di pagare il bollo auto presso Sisal, Lottomatica e Banca 5 deve invece sborsare 2 euro.