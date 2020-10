Siamo amanti degli animali? Ogni volta che vediamo un cane per strada non riusciamo a trattenerci e dobbiamo immediatamente correre verso di lui per coccolarlo? Va benissimo, molti cani amano le coccole degli esseri umani. Ma non tutti, soprattutto se non ti conoscono. Immaginate se voi steste camminando per strada e improvvisamente una persona a voi sconosciuta inizi a toccarvi la testa. Bizzarro e fastidioso, non trovate? Be’ allora non presumete che al cane possa fare piacere. Dovete infatti sapere che ci sono degli step da fare per “corteggiare” il cane, e per far sì che diventi nostro amico. Vediamo dunque dove non bisogna accarezzare un cane che non conosciamo.

Il cane, l’uomo e le coccole

Se è il nostro cane possiamo coccolarlo come vogliamo, ma c’è un grado di conoscenza e fiducia che supera le stelle. Per il cane per strada invece sei uno sconosciuto. Dove non bisogna accarezzare un cane che non conosciamo per evitare brutte sorprese, dunque?

La prima cosa da fare è avvicinarsi lentamente e farsi annusare la mano, per la precisione il pugno, fatelo cercando di stare alla sua stessa altezza. Il cane in quel caso inizierà a sentire il nostro odore. Se abbiamo un cane sentirà l’odore del nostro amico a quattro zampe. Insomma cercate di entrare in confidenza con lui. E il modo migliore per farlo è tramite l’olfatto.

Quello che non dovete assolutamente fare è fargli le carezze sopra la testa. Infatti si sentiranno vulnerabili e dominati, e potrebbero reagire in un modo poco felice. Evitate poi l’estremità posteriore della schiena e della coda. Ricordate sempre che i movimenti che fate devono essere calmi e mai frettolosi. E cercate di farli sempre dal basso verso l’alto. Ripeto, non partire mai accarezzando il cane sopra la testa. Oppure, cosa che fanno i bambini, tirando la coda del cane.

