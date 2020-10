La pulizia domestica è assolutamente importante. Soprattutto se si vive in tanti in una casa e se si hanno degli animali. Pensate a tutte le volte che entrate in casa con le scarpe portando da fuori sporco e batteri. I bambini che tornano da scuola. Il vostro cane che esce al parco e con le stesse zampe poi tocca il pavimento. Il gatto che fa i bisogni nella lettiera e poi però cammina in giro per casa, oppure su letti e divani. La pulizia della casa è importante, ma quante volte a settimana andrebbe pulito il pavimento?

La casa, il pavimento e la pulizia

Partiamo con il dire che ognuno fa un po’ come vuole. Non ci sono regole. C’è chi lo pulisce ogni giorno, c’è chi una volta alla settimana e chi due volte alla settimana. Senza dubbio alcuno possiamo affermare che chi lo pulisce ogni giorno ha tanto tempo, e il pavimento sarà sempre splendido e luccicante. Ma quante volte a settimana andrebbe pulito il pavimento veramente?

Allora, dovreste in realtà lavare il pavimento quando è effettivamente sporco. Non c’è bisogno che lo puliate tutti i giorni e nemmeno due volte a settimana. Ovviamente però la pulizia del pavimento dipende da quanto lo usate. Se siete ad esempio cinque persone, il pavimento si sporcherà molto facilmente. Se poi avete animali domestici ancora di più. La cosa importante da fare è pulirlo quando è sporco e non lasciare che altro sporco si accumuli sopra. Altra cosa importante è cercare di tenere la casa sempre pulita. Ad esempio avete finito di cenare? Potete passare l’aspirapolvere sotto il tavolo per raccogliere le briciole e già che ci siete passarla anche in sala da pranzo.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

La cosa veramente importante è spezzare la pulizia domestica in più appuntamenti, in questo modo non vi ritroverete la casa colma di batteri e sporca.

Approfondimento:

Getta del bicarbonato sul pavimento.