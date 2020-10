Il cliente è Teseo e il centro commerciale è il labirinto del Minotauro. La leggenda narra che Teseo uccide il Minotauro, ma in questa storia moderna invece credo proprio che vinca il Minotauro, quindi il centro commerciale. È un luogo costruito in base alle esigenze del cliente, è un luogo che nasce per far spendere soldi alla persone. Ma in che modo? Com’è strutturato un centro commerciale? Quali sono le strategie di marketing che si nascondono dietro alla sua costruzione?

Lo shopping nel centro commerciale

Come prima cosa, una volta che entrate è come se entraste in un mondo magico. Tutto è lì dentro e non vi serve nient’altro. Non ci sono orologi, perché il tempo non è importante e coloro che lo hanno costruito non vogliono farvi sapere quante ore avete passato al suo interno. Si sviluppa su più piani e questo però non è un caso, perché sappiamo che quando si costruiscono queste opere nulla è lasciato al caso.

Com’è strutturato un centro commerciale?

All’interno di questo spazio ci saranno dei punti cardine, che sono sempre presenti. La zona ristoranti, un ipermercato che può essere anche un negozio di elettronica. E infine quelli che chiamiamo negozi di contorno, come banche, saloni di bellezza, farmacie, edicole etc…

Partiamo da questi ultimi. Questi negozi saranno sempre posizionati all’ingresso del centro commerciale perché la gente appena entra non inizierà subito a spendere. Quindi è utile metterci dei negozi dove entri perché hai necessità di entrare. L’ipermercato o un altro mega store è il punto che attrae la clientela. Il motivo per cui sono andato lì. Gli altri negozi sono di contorno e vengono comunque visti dai clienti. Un’altra strategia è quella di mettere i ristoranti ai piani alti. Perché la gente non è solita salire, quindi bisogna dare loro un motivo per farlo: un punto di ritrovo e di convivio.

Lo shoppertainment

In Italia ancora non esiste, ma all’estero va un sacco di moda. Consiste nell’unire lo shopping e il divertimento. Infatti in alcuni centri commerciali vengono costruiti degli acquari giganti come al Dubai Mall, oppure un lago dove puoi pescare in un centro commerciale del Regno Unito. Arriveranno anche in Italia? Al momento noi abbiamo cinema e sale giochi, chissà in futuro.

