Dove mettere il divano in un soggiorno moderno o classico e con aperture

Quando si tratta di arredare una casa nuova o di rivoluzionare la disposizione del soggiorno per prima cosa dobbiamo pensare al pezzo forte. Protagonista indiscusso del soggiorno è il divano. In alcuni salotti di piccole dimensioni, la collocazione potrebbe sembrare obbligata. Spesso infatti le prese dell’antenna TV suggeriscono dove andare l’apparecchio e di conseguenza dove posizioneremo il divano. Con le smart TV WI FI, siamo slegati dal vincolo della presa dell’antenna. Ecco quindi alcune idee per rendere il nostro soggiorno bello e funzionale.

Dove mettere il divano in un soggiorno moderno o classico e con tante aperture

Per prima cosa bisogna considerare il tipo di divano. Se si tratti di un divano letto occorre calcolare almeno 50 cm di spazio libero per parte (calcolati quando si trovi in posizione aperta).

La distanza che deve avere il divano dalla TV

Per non rovinare la vista, la TV deve essere posizionata ad una giusta distanza dai nostri occhi. Se si tratta di una TV a 32” dovremo posizione il divano ad almeno 1,20 dallo schermo. Se si tratti di una TV 40” allora la distanza aumenta ad 1,8 m. Nel caso di televisori da 50 “, la distanza ottimale sarà di almeno 2,25 m.

Anche l’altezza della TV richiede una certa importanza. I sistemi di fissaggio ci consentirebbero di posizionarla nelle parte alta della parete così come nelle camere da letto. Si consiglia però di mantenere lo schermo allo stesso livello dei nostri occhi.

Le finestre ed i punti luce

Una volta stabilito che TV e divano si collocano “ in tandem”, dobbiamo valutare la luce delle finestre. È molto scomodo non riuscire a vedere lo schermo della TV perché c’è il riflesso della luce dalla finestra. Ricordiamoci quindi di effettuare le prove di posizione quando c’è il sole. Solitamente il divano viene posto perpendicolarmente alla finestre. Ricordiamo poi che anche l’antica disciplina del Feng Shui sconsiglia di sbarrare il libero fluire dell’energia, il Qi, verso le finestre.

La luce e la posizione delle finestre sono importanti anche per la manutenzione e la durata del divano. Metterlo in piena luce del sole potrebbe sbiadire il tessuto o disidratare la pelle.

A parete o in mezzo alla sala

Abbiamo ancora delle opzioni da valutare: posizionarlo a parete o in mezzo alla stanza. Se scegliamo la collocazione a parete dovremmo badare a cosa appendervi per renderla unica. Per scegliere la posizione centrale allora dovremo avere parecchio spazio a disposizione. Dietro al divano potremmo posizionare una consolle con una lampada.

Soggiorno moderno o classico

Anche lo stile ed il design contano nella collocazione del divano. Lo stile moderno prevede linee semplici ed essenziali anche nella dislocazione dei mobili. Solitamente la disposizione del parquet o delle mattonelle in un soggiorno moderno sono poste perpendicolarmente al punto luce. Il divano si potrà quindi porre nello stesso senso della posa del parquet.

In un soggiorno classico il divano sarà in tessuto probabilmente e con linee morbide. In questo caso ci potrebbe essere molto utile un tappeto rotondo. Questo accorgimento farà risultare la postazione divano-TV come un’isola nel soggiorno e ci permetterà un notevole spazio d’azione sul collocamento.

Ecco quindi dove mettere il divano in un soggiorno in base a qualche regola d’esclusione.

Lettura consigliata

Costa tanti soldi e a volte si rovina in poco tempo ma ecco i semplici rimedi per mantenere il divano in pelle una vita intera