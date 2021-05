Un divano in pelle è un grande classico di molti stili d’arredo. Nei soggiorni moderni si abbina con superfici lucide e linee minimal. Nei salotti classici e lussuosi, l’intramontabile Chesterfield britannico è sempre il protagonista indiscusso.

Il divano in pelle è sicuramente più costoso rispetto a un rivestimento in tessuto o in ecopelle. Se mantenuto correttamente, però, può diventare il compagno di relax di una vita!

Costa tanti soldi e a volte si rovina in poco tempo ma ecco i semplici rimedi per mantenere il divano in pelle una vita intera

Naturalmente si consiglia sempre di testare i prodotti in una piccola parte nascosta del divano.

Per prima cosa suggeriamo di passare l’aspirapolvere almeno ogni tre giorni. Per le fessure basterà un piumino elettrostatico.

Le macchie vanno trattate subito e scopriremo a seguire alcuni trucchi. Qui ci occupiamo della pulizia ordinaria del divano in pelle, quindi senza la presenza di macchie.

In primo luogo, prepariamo in una ciotola una soluzione di acqua tiepida e un cucchiaio da tavola di sapone di Castiglia.

Il sapone di Castiglia, meno noto di quello di Marsiglia, è totalmente vegetale, economico e può essere utilizzato efficacemente per un’infinità di scopi.

Immergiamo un panno in microfibra nella ciotola. E iniziamo a passare con il panno, così inumidito, sul divano.

Se abbiamo trovato solo il sapone di Castiglia solido non c’è problema: prima bagniamo lo straccio e poi lo strofiniamo sul panetto di sapone.

Passiamo un panno in microfibra asciutto per lucidare la pelle e voilà il divano è come nuovo!

Importante. Quando strofiniamo, movimenti circolari. Quando asciughiamo, muoviamoci dall’alto verso il basso.

Eliminare le macchie d’inchiostro

In questo caso ci serviremo di un altro tipo di sapone, il sapone per le selle.

Questo sapone non supera i 5 euro ed è reperibile online. Oppure nei negozi specializzati in prodotti per l’equitazione.

Inumidiamo un panno in microfibra e strofinato sul panetto di sapone da sella. Passiamolo sul divano con movimenti circolari. Quindi risciacquiamo, sempre evitando l’eccesso d’acqua, e infine asciughiamo accuratamente.

Eliminare macchie di unto o grasso

Assorbire l’eventuale olio o grasso rimasto in superficie con la carta asciugamano e poi versiamo sulla macchia dell’amido di mais. Lasciamo riposare almeno una notte.

La mattina seguente passare l’aspirapolvere. La macchia non ci sarà più!

Qui, lo staff di ProiezionidiBorsa suggerisce alcuni consigli su come ridonare lucentezza ed eleganza a un divano in pelle bianca ingiallito.

Come ridare morbidezza ed elasticità al divano

Il balsamo per capelli è un ottimo rimedio per ridare lucentezza ed elasticità a un divano in pelle. Basterà passare una noce di balsamo sul divano, assicurandoci che penetri uniformemente. Passiamo sempre un panno in microfibra con movimenti circolari.

La perdita di elasticità può portare alla formazione delle temute crepe e quindi è essenziale mantenere il divano in pelle sufficientemente idratato.

