Dalla banca alle Poste, passando per i mercati finanziari, ci sono davvero investimenti sicuri al 100%? La risposta è negativa. In quanto investire comporta sempre un rischio che può essere da molto basso ad altissimo. Basti pensare che pure mettere i soldi sotto il materasso o sotto la mattonella presenta i suoi rischi, dal deterioramento delle banconote al rischio di subire in casa dei furti.

Quindi, i risparmi sono sempre soggetti a dei rischi. Anche quando i soldi sono tutti depositati sul conto corrente, perché la banca, nella malaugurata ipotesi, può anche fallire. Quando non succede, comunque le giacenze infruttifere sui conti correnti sono sempre aggredite dall’inflazione. In quanto il denaro, se non rende, tende inesorabilmente a svalutarsi nel tempo.

Quella della svalutazione del denaro, tra l’altro, è una questione di scottante attualità, visto che attualmente in Italia l’inflazione viaggia al 6,9%. Detto questo, vediamo quali sono i prodotti e gli strumenti finanziari che in genere non permettono che, in situazioni avverse, tutti i soldi investiti possano andare in fumo.

Dove mettere i risparmi senza correre rischi ed evitando che tutti i soldi investiti possano andare in fumo

Nel dettaglio, l’equazione standard per investire i risparmi con un buon livello di protezione è sempre la stessa. Ovverosia, accontentarsi di un rendimento basso, così come basso è pure il rischio che si corre per il capitale che è stato investito.

Quindi, su dove mettere i risparmi senza rischi la risposta può essere rappresentata dai conti di deposito remunerati. Anche i buoni fruttiferi postali, i titoli di Stato a breve termine e i libretti di risparmio postale sono ottime soluzioni. Così come possono andare bene pure i fondi di investimento monetari e obbligazionari sempre a breve termine.

Dove non investire se si cerca la protezione dal capitale investito

Per chi cerca protezione dal capitale investito, invece, non si può di certo investire in Borsa con le azioni e in altri asset ad alto e ad altissimo rischio, come per esempio le criptovalute. Nel ricordare, tra l’altro, che le criptomonete sono degli asset digitali non regolamentati.

Allo stesso modo, in tal caso, non è un investimento con protezione del capitale, o comunque a basso rischio, quello che prevede l’acquisto di quote di fondi comuni di investimento azionari. Così come pure i fondi comuni di investimento bilanciati non sono a basso, ma a medio rischio. Oltre alla componente obbligazionaria, infatti, c’è pure quella azionaria.

