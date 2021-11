L’orologio non serve solo per conoscere l’ora ma è considerato un vero e proprio accessorio e uno status symbol, specialmente per l’uomo.

Sul mercato ci sono tantissime marche e modelli di tutti i tipi, da quelli sportivi ai classici e agli eleganti. Il “galateo” dell’orologio prevede che il materiale di cui è costituito, sia per gli uomini che per le donne, debba sempre essere abbinato agli accessori che si indossano, ma non esiste una regola di eleganza sul dove indossare quest’accessorio.

E allora ora chiediamoci dove indossare l’orologio sul braccio destro o sinistro, vediamo come stanno veramente le cose!

Questa è una domanda che si fanno in molti, specialmente negli ultimi anni, perché la maggior parte delle persone indossa l’orologio al polso sinistro.

In effetti, non c’è nessuna regola e il galateo non impone di portare l’orologio all’uno o all’altro polso. Quindi ognuno può portare l’orologio dove preferisce.

Ecco dove indossare l’orologio sul braccio destro o sinistro, vediamo come stanno veramente le cose.

Allora perché il polso sinistro è considerato quello giusto? E perchè poi alcuni invece lo portano a destra?

Poiché la maggior parte della gente è destrorsa ritiene più comodo portare quest’accessorio sul polso sinistro.

Il braccio sinistro è la parte più debole, quella che viene usata di meno, quindi poco esposta agli occhi delle persone.

Quando indossiamo un orologio dobbiamo sempre pensare che questo non sia di intralcio alle attività quotidiane e di proteggerlo da possibili urti che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo.

Poiché la maggior parte della popolazione ha da sempre messo l’orologio alla mano sinistra, quest’abitudine è diventata la norma.

Per questo motivo molti mancini tendono a portare l’orologio sul polso sinistro, anche se alcune marche hanno inventato dei modelli per mancini.

La comodità di questi modelli sta nel fatto che la corona e le sue protezioni sono state inserite sul lato sinistro della cassa dell’orologio.