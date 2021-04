Dove comprare l’elio per i palloncini e come rientrare nelle spese con questi coloratissimi amici delle feste

I palloncini gonfiati con l’elio creano un effetto visivo e decorativo davvero importante. Sono sempre più usati nelle feste di compleanno, negli eventi come ad esempio i matrimoni. Ma non solo, anche in alcuni negozi, centri commerciali o durante convention aziendali.

Attraggono l’attenzione, sono colorati e davvero versatili. Abbinando specifichi colori possono dare un tocco di classe al contesto. Anche se in generale donano leggerezza e allegria ovunque essi siano. La differenza dai classici palloncini sta proprio nell’elio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Essendo molto più leggero dell’aria questi palloncini volano. Creando così giochi sul soffitto o a mezz’aria grazie a cordini legati a terra. Il problema sta sempre nel dove comprare l’elio per i palloncini e come rientrare nelle spese di questi coloratissimi amici delle feste.

Dove comprare l’elio?

L’elio per i palloncini viene venduto in bombole apposite. Si può acquistare su Amazon e su siti specializzati. La cosa più importante è controllare la quantità di palloncini che si possono gonfiare con la bombola scelta. Alcuni pacchetti regalano insieme all’acquisto della bombola anche i palloncini. E questo può essere un primo risparmio.

Un’altra alternativa è noleggiare le bombole ricaricabili. Anche qui ci sono formati diversi per ottenere un tot di palloncini. Si va dai 14 ai 50 litri per gonfiare dai 200 ai 600 palloncini. Sicuramente se l’obbiettivo è gonfiarne così tanti questa opzione calzerà meglio. Se si tratta di numeri molto più piccoli si può anche azzardare con rimedi casalinghi che diano un effetto simile ai palloncini gonfiati con gas elio.

C’è una terza opzione che prevede un contesto più ampio. Pagare qualcuno addetto all’allestimento di cerimonie ed eventi che abbia anche gli allestimenti con palloncini a elio tra le sue scelte. Questo toglierà ogni ricerca e burocrazia per quanto riguarda i palloncini, ma il costo sarà maggiore. Ecco dove comprare l’elio per i palloncini e come rientrare nelle spese con questi coloratissimi amici delle feste nelle prossime righe.

Come rientrare nelle spese

I palloncini ad elio usati in modo intelligente all’interno di negozi e stand faranno crescere il fatturato dello stesso di molto. Non c’è niente che richiami l’occhio umano in un negozio come una percentuale di sconto. Se questo numero viene posizionato su un palloncino a tema il risultato è assicurato.

Anche le vetrine gioveranno di questa aggiunta colorata. Giocando sulle diverse altezze la si può rendere molto più accattivante. I clienti prima di mettere mano al portafoglio fanno tutti la stessa cosa. Comprano con gli occhi. Rendere un ambiente invitante, allegro, colorato e mettendo in evidenza le scontistiche non solo farà rientrare delle spese ma farà aumentare i guadagni.