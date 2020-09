La lacca per capelli è un prodotto molto comune, utilizzato dalle donne, per fissare le pieghe dei capelli e le acconciature, facendole durare più a lungo. Viene usata anche per donare volume ai capelli e per questo è presente in quasi tutte le case. Come accade spesso, molti prodotti che abbiamo in casa, e che vengono sempre utilizzati, possono avere degli usi alternativi che non si potrebbero mai immaginare. C’è da rimanere davvero stupiti dalla quantità di utilizzi di una semplice lacca per capelli.

Ecco gli usi alternativi della lacca per capelli

Toglie le macchie ostinate

La lacca per capelli toglie le macchie ostinate dai tessuti. Se ci sono delle macchie difficili da trattare, come vino, inchiostro, smalto per unghie, residui di colla su un vestito, si può spruzzare sopra un po’ di lacca. Lasciare agire per un pò e poi mettere il capo in lavatrice.

La lacca, non è soltanto un ottimo smacchiatore, chi possiede un animale in casa, non potrà farne a meno. Infatti, ha la capacità di eliminare i peli dagli abiti, spruzzandone un bel po’ su un asciugamano, e strofinanodone sui tessuti pieni di pelo.

Sopracciglia in ordine

Spruzzare un po’ di lacca sullo spazzolino del mascara pulito. Pettinare le sopracciglia, partendo dall’interno e andando verso l’esterno. Si avranno così delle sopracciglia perfette in un attimo.

Smalto per unghie

Dopo essersi messo lo smalto, ed aspettato che si asciughi, spruzzarne un po’ sulle unghie, tenendo una distanza di venti centimetri. Aspettare un paio di minuti, e poi lavare le mani. Facendo così, lo smalto asciugherà più velocemente.

Filo da cucito

A volte, infilare il filo di cotone nella cruna dell’ago, diventa impossibile e stressante. Spruzzare un po’ di lacca sul filo, il quale irrigidendosi, riuscirà ad entrare più facilmente nella cruna.

Le zip allentate

La lacca per capelli, può risolvere il problema di una zip allentata. Che si tratti di una borsa, di una felpa o di un paio di pantaloni, basta spruzzare un pò di lacca sulla cerniera. In questo modo, è possibile fissarla per un bel pò di tempo, in modo che si chiuda alla perfezione.

Calze smagliate

È possibile evitare quel fastidioso problema delle calze smagliate. che un pò tutte le donne si trovano ad affrontare,

Basta spruzzare la lacca sulla superficie della calza. Se invece nella calza è già presente uno strappo, per evitare che questo possa diventare troppo evidente, spruzzarci la lacca.

Calzature scivolose

Con la lacca per capelli, è possibile rendere le scarpe meno scivolose e più lucenti. Spruzzare un po’ all’interno delle scarpe, per creare attrito. In questo modo, il piede non scivolerà più, e la scarpa calzerà alla perfezione.

Palloncini a elio

Risulta essere ottima anche per far durare più a lungo i palloncini ad elio. Basta spruzzarne un pò di lacca su di essi per farli durare qualche giorno in più.

Gli usi alternativi della lacca per capelli non sono ancora finiti, è utile anche per proteggere i disegni e per non farli scolorire. Basta spruzzarne un po’ sul foglio, così i colori rimarranno intatti.

Se in casa si hanno dei fiori, spruzzando sopra un pò di lacca, questi dureranno di più.