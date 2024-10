Le 5 regioni italiane più costose in cui vivere e quelle meno dispendiose. Ecco quali sono e quanto si spende in media al mese - Foto da pexels.com

Il costo della vita in Italia può variare notevolmente da una regione all’altra, influenzato da fattori come il mercato immobiliare, i costi dei servizi e l’accesso ai beni di consumo. Alcune regioni sono notoriamente più costose, mentre altre risultano più economiche e adatte a chi vuole gestire un budget più contenuto.

Le 5 regioni italiane più costose in cui vivere e quelle meno dispendiose. Ecco quali sono e quanto si spende in media al mese

Lombardia

La Lombardia, con Milano al centro, è la regione più costosa in Italia. Il capoluogo lombardo è il principale motore economico del paese e attira lavoratori e aziende da tutto il mondo. Qui, il costo della vita è molto elevato, con affitti che possono superare i 1.500 euro al mese per un bilocale in centro. Anche i servizi, il trasporto e il cibo hanno prezzi alti rispetto alla media nazionale. Lazio

Roma è la capitale politica e culturale dell’Italia, e questo si riflette nel costo della vita. Gli affitti e i prezzi degli immobili sono tra i più alti del paese, soprattutto nelle zone centrali. La vita quotidiana, con i suoi servizi e i costi del trasporto, risulta cara. Tuttavia, vivere nelle zone periferiche del Lazio può permettere un certo risparmio, pur rimanendo comunque elevato rispetto ad altre regioni. Il costo medio della vita si aggira attorno ai 1.162 euro. Toscana

La Toscana, con Firenze come epicentro culturale e turistico, è tra le regioni più care. Il turismo di lusso ha portato a un aumento dei prezzi degli immobili e dei servizi, soprattutto nelle città d’arte come Firenze, Siena e Pisa. Il costo della vita è significativamente più elevato nelle aree urbane e turistiche, mentre le zone rurali offrono prezzi più contenuti. Il costo medio della vita si aggira attorno ai 1.313 euro. Trentino-Alto Adige

Questa regione, famosa per le sue montagne e la qualità della vita, ha un costo elevato, soprattutto per chi vive a Bolzano e Trento. I costi degli immobili sono particolarmente alti a causa della domanda, sia da parte dei residenti che dei turisti. Anche i servizi e la vita quotidiana tendono a essere più costosi rispetto ad altre aree del paese. Il costo medio della vita si aggira attorno ai 1.250 euro. Liguria

La Liguria, con città come Genova e località turistiche come Portofino e le Cinque Terre, è una delle regioni più costose. Il mercato immobiliare, influenzato dalla vicinanza al mare e dal turismo, fa sì che gli affitti e i prezzi delle case siano particolarmente alti, soprattutto nelle zone costiere. Mediamente, la vista lì costa 1.300 euro.

Le più economiche

Molise

Il Molise è una delle regioni meno costose d’Italia. Lontano dai grandi centri urbani e dalle mete turistiche, qui gli affitti sono molto bassi e la vita quotidiana è accessibile anche con redditi più modesti. Il costo medio della vita è di 1.052 euro. Calabria

La Calabria è una delle regioni più economiche per quanto riguarda il costo della vita. Gli affitti e i prezzi degli immobili sono tra i più bassi del paese, rendendola una destinazione ideale per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. Il costo medio della vita si aggira attorno ai 1.000 euro. Basilicata

Anche la Basilicata offre costi molto bassi, soprattutto nelle zone interne e meno turistiche. La vita qui è semplice e accessibile, con prezzi contenuti sia per gli alloggi che per i servizi. Il costo medio della vita si aggira attorno ai 1.100 euro. Puglia

Nonostante alcune zone turistiche abbiano prezzi più elevati, come il Salento, gran parte della Puglia resta una regione relativamente economica. Gli affitti e i costi della vita quotidiana sono accessibili, soprattutto nelle zone rurali e meno turistiche. Mediamente, vivere lì costa 1.083 euro al mese a persona. Sicilia

La Sicilia, nonostante la sua ricca storia e cultura, offre un costo della vita molto basso, soprattutto al di fuori delle principali città turistiche. Affitti e cibo sono generalmente più economici rispetto al Nord Italia. La vita lì, secondo gli esperti, costa attorno ai 1.020 euro al mese.

Queste sono le 5 regioni italiane più costose in cui vivere e quelle meno dispendiose. Ecco quali sono e quanto si spende al mese. In sintesi, il costo della vita in Italia varia notevolmente tra Nord e Sud, con le grandi città e le zone turistiche che tendono a essere più costose, mentre le regioni meridionali e rurali offrono soluzioni più economiche per chi cerca di risparmiare.

