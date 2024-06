Dove andrà ora Wall Street? Focus su Intel e NVIDIA

Tutto il quadro grafico dei mercati americani rimane invariato. Dove andrà ora Wall Street da ora in poi? I nostri algoritmi continuano a proiettare ulteriori rialzi. Probabile che questi possano continuare fino alla scadenza del setup annuale del 27 giugno.

Studio dei grafici di alcune azioni quotate sui mercati americani

Intel Co.

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 30,45 dollari. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 29,73 e il massimo a 49,94. Mentre la tendenza di lungo termine è impostata al rialzo nonostante la discesa da inzio anno, l’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso.Rialzi nei prossimi giorni superiori all’ area di 32,42 (massimo del 20 maggio) potrebbe portare i prezzi nelle prossime settimane verso 35,147, massimo del 25 aprile. Negli ultimi giorni i prezzi hanno toccato millimetricamente la trendline passante per i minimi del 2022 e del 2023. Intorno a questo livello si potrebbero decidere le sorti di queste azioni per quanto riguarda il breve e medio lungo termine.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

HOLD con target a 39,98 dollari. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 30%.

NVIDIA Co.

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 131,88 dollari. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 47,313 e il massimo a 132,84. Per quanto riguarda il breve termine, l’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo. Ribassi nei prossimi giorni sotto all’ area di 106,93 (minimo del 31 maggio) potrebbe portare i prezzi nelle prossime settimane verso 88,22 (minimo del 9 maggio).

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Accumulate con target a 125,1 dollari. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sopravvalutate di circa il 5%.

Dove andrà ora Wall Street?

La seduta di contrattazione del 17 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.589

Nasdaq C.

17.688

S&P500

5.431.

Al momento i nostri algoritmi sui grafici non leggono nè swing rialziste e neppure divergenze negative. Inizio di una probabile fase ribassista con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a:

Dow Jones

38.245

Nasdaq C.

17.049

S&P500

5.321.

Tutto quindi è rimasto invariato: al momento calcoliamo ancora basse probabilità per assistere all’inizio di una fase ribassista.

