3 posti da visitare nell’estate 2023 per divertirsi e scoprire qualcosa di nuovo

I viaggi sono la parte più bella delle vacanze. Partire e lasciarsi alle spalle la propria città e il conosciuto è davvero il sogno di molti. Tra le idee migliori troviamo le capitali nordiche.

L’estate è finalmente arrivata e con lei la voglia di scoprire posti nuovi. Agosto, poi, sarà il mese in cui la maggior parte delle persone lascerà il caldo delle città per partire alla scoperta di nuove mete. Tra queste si potranno scegliere città d’arte, ma anche di mare o montagna. L’Italia, come ogni anno, si aggiudica il primato per bellezze e per turisti. Ma questo non toglie che anche la bellezza di altri posti potrebbe meritare un viaggio. Rimanendo in Europa, infatti, si potrà andare alla scoperta di 3 spettacolari capitali europee, Copenhagen, Oslo e Stoccolma. Scappando a Nord per allontanarsi dal caldo torrido che sta colpendo il Bel Paese. Una volta prenotato il biglietto aereo non resterà che partire.

3 posti da visitare nell’estate 2023

La prima capitale tutta da scoprire è Copenhagen, regina di Danimarca. Tra i monumenti più conosciuti della capitale danese spicca la Sirenetta, che rappresenta il personaggio più conosciuto delle favole di Andersen. Gli amanti dei giardini, poi, non dovranno perdersi i Tivoli, nel centro di Copenhagen.

Tra le architetture, il Palazzo Christiansborg, sede del parlamento danese, il porto nuovo, la biblioteca reale ma anche Christiania. Luoghi davvero unici che rimarranno nella mente del visitatore a lungo.

Oslo

La seconda città da non perdere in Europa è Oslo, la capitale della Norvegia. Una città da scoprire tra natura e architetture contemporanee. Da non perdere la cattedrale, ma anche il parco Slottsparken e, ovviamente, il palazzo reale.

Oltre a questo, ancora, da non perdere i numerosi musei di Oslo, compreso quello dedicato a Munch. Per gli interessati alla storia, poi, molto curato il museo delle navi vichinghe.

Stoccolma

Da ultima, poi, tra le capitali da non perdere in Europa troviamo Stoccolma. Capitale svedese perfetta per essere visitata durante la stagione estiva. Per prima cosa fare un giro a Stortorget, la piazza più conosciuta di Stoccolma per via degli edifici color pastello che proprio qui si affacciano. L’isola di Gamla Stan, poi, è il vero centro storico di Stoccolma.

Qui si trovano il Palazzo Reale e la Cattedrale, oltre che ristoranti, locali e luoghi di svago. Per scoprire la storia svedese, da non perdere il Museo Skansen e il Museo Vasa, contenente la nave da guerra meglio conservata di tutte. Ecco 3 posti da visitare nell’estate 2023.