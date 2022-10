Dove andare per il Ponte dei Morti in Italia senza spendere tanti soldi

Le vacanze finite ormai da diverse settimane, l’autunno che entra sempre più nel vivo, le temperature che iniziano lentamente a scendere verso l’inverno. Questo lo scenario di un inizio di ottobre che è risultato, a livello climatico, gradevole fino al weekend appena trascorso.

Guardando ad ampio raggio, all’orizzonte si intravede uno dei ponti più attesi della stagione. Quello di Ognissanti, con la relativa notte di Halloween. Quest’anno l’1 novembre cadrà di martedì, permettendo a molti di godersi un giorno di vacanza in più, lunedì 31 ottobre.

Organizzandosi per tempo, si può scegliere di partire venerdì sera o sabato mattina per fruire di qualche giorno di riposo. L’Italia è piena di mete tra cui scegliere. Senza spostarsi molto dalla propria città, in un raggio di 2 o 3 ore di viaggio, si possono trovare destinazioni per tutti i gusti. Montagna, mare, collina, laghi, città d’arte. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Indicheremo alcune potenziali mete che vadano a coprire, per quanto possibile, la nostra penisola. Considerando che si possono scoprire anche le grandi città, con una scelta di strutture ricettive maggiori. Pensiamo a chi volesse scegliere Napoli, Torino, Milano, Roma, Bari, Palermo o Bologna. Magari perché non le ha mai viste o semplicemente perché si vuole conoscerle ancora più approfonditamente.

Dove andare per il Ponte dei Morti nella nostra penisola, tra mare, montagna e borghi

Il Nord Italia offre moltissime mete interessanti. Si va dalla splendida Dolceacqua, in Liguria, amatissimo dal grande Monet per i suoi scorci, al borgo di Seborga, famoso per il suo Luigino. Una moneta coniata solo in questo piccolo paese dove davvero il tempo sembra essersi fermato.

In Lombardia, invece, si può optare per i laghi. Quello Maggiore, con la sua Isola Bella o quello di Como, con la suggestiva salita in funicolare verso Brunate, un’esperienza davvero splendida, soprattutto al tramonto.

Nel Centro Italia, ecco Corinaldo, uno dei borghi più belli del nostro Paese. In provincia di Ancona, sono moltissime le attività per festeggiare la notte di Halloween, tra cui il premio di Miss Strega, che premia la donna dal look più mostruoso.

In alternativa, ecco Viterbo, con le iniziative legate alla Notte di Mezzo. Un programma denso di appuntamenti culturali, ma non solo. Il tutto nella splendida cornice della Città dei Papi.

Dove andare a festeggiare Halloween nel Sud Italia

Per il Sud Italia, invece, possiamo consigliare alcune mete particolari. La prima si trova in provincia di Foggia, a Orsara. Qui c’è una forte tradizione cristiana che fa passare in secondo piano la festa di Halloween. Sono i defunti a essere ricordati nella notte del 1 novembre. Si condivide il cibo per strada, accendendo diversi falò attorno ai quali le famiglie si radunano per mangiare insieme.

Suggestiva è anche l’atmosfera a Matera, la città dei sassi che ognuno di noi dovrebbe visitare per le sue peculiarità. Si può soggiornare, per risparmiare, poco fuori dalla città, in uno dei tanti paesi caratteristici della Basilicata. Per poi spendere il giorno di festa per le vie del centro storico, facendosi catturare dalla sua magia, unica al Mondo.

Infine la Sicilia. Anche in questo caso c’è l’imbarazzo della scelta. In qualche giorno si potrebbe organizzare un tour che attraversi i luoghi resi celebri dal Commissario Montalbano. Con un approfondimento particolare per la città di Noto, la culla del Barocco, un gioiello incastonato nella parte meridionale dell’isola.

Ecco, dunque, dove andare per il Ponte dei Morti in Italia, tra Nord, Centro e Sud. Con l’imbarazzo della scelta per vivere qualche giorno di vacanza e relax, tra cultura e tradizione.

