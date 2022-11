Dove andare in Trentino nel weekend per passeggiate nella natura con la famiglia

Chi si muove spesso alla ricerca di posti tranquilli, dove trascorrere una vacanza estiva o invernale, in Italia ha molte mete tra cui scegliere.

Spesso si pensa ad andare in montagna per sciare o per i paesini che si vestono di luci e mercatini per le feste di Natale. In ogni stagione, però, ad esempio in Trentino Alto Adige, troveremo località accoglienti. Per quanto riguarda per esempio la Val di Fiemme sarebbero tanti i motivi per visitarla.

Le Dolomiti presenti attorno alla valle sono Patrimonio naturale dell’umanità per l’UNESCO. Attirano in inverno le varie piste da sci, come quelle dello Ski center Latemar o della Skiarea Alpe Cermis.

Esperienze indimenticabili tra le montagne

In Trentino la bellezza del paesaggio innevato fa a gara con quello verdeggiante da ammirare dalla primavera in poi. Escursionisti alle prime armi o più esperti possono percorrere diversi sentieri incantevoli.

Se si viaggia in famiglia, ci sono pure quelli da fare anche con il passeggino. Si potrebbe partire da Varena, ammirando la vallata e i molti paesini nei dintorni oppure raggiungere il Passo di Lavazè. Qui sono riconoscibili il Corno Bianco e il Corno Nero e anche le cime del Latemar.

Da soli, in famiglia o accompagnati da una guida, in base al percorso scelto si possono raggiungere delle malghe. Qui sarà possibile riposarsi e gustare i piatti tipici trentini, come i canederli, gli spatzle e vari tipi di polenta.

Il Bosco che suona e altre attrazioni della Val di Fiemme

In Val di Fiemme ci sono tante meraviglie della natura. Oltre alle montagne, torrenti, cascate e boschi sono le attrazioni principali.

In particolare sarebbe da visitare la Foresta dei draghi con i bambini in località Gardonè, con opere in legno e in pietra. Un altro luogo suggestivo è il Bosco che suona in località Paluat, vicino Valmaggiore. Pur avendo subito grossi danni a causa della tempesta Vaia, gli abeti rossi rimasti resistono e sono incantevoli. Il bosco fornisce da secoli il legno per dare forma a pianoforti e violini apprezzati nel Mondo.

A pochi chilometri da Cavalese si potrebbe visitare il borgo Masi di Cavalese. Pur essendo un piccolo centro si trova vicino a piste da sci, una ciclabile e a impianti di risalita. Da Masi si può partire alla scoperta dei dintorni attraverso alcuni sentieri. Sono assolutamente da vedere la bellissima cascata di Cavalese e un albero secolare detto Pezo del Gazolin.

Alcuni posti dove andare in Trentino nel weekend

Il centro abitato di Cavalese a circa 1000 metri di altitudine è vicino a impianti di risalita. Vi si possono trascorrere anche alcuni giorni in tranqullità passeggiando nel Parco della Pieve, visitando la chiesa di Santa Maria Assunta e anche il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme. Sono presenti anche una pinacoteca, antiche prigioni e il palazzo del ghiaccio.

Da Cavalese si snodano vari sentieri, uno in particolare è chiamato Leggende della Val di Fiemme. Lungo il percorso vi sono opere di vario genere e anche cartelli con racconti. Sono particolari e legate a leggende una fontana e una pagoda da dove ammirare il paese sottostante.

Predazzo è un’altra località della valle, vicina alle Pale di San Martino e a Bellamonte. Questo borgo presenta impianti di risalita che portano alle piste da sci.

Nel suo Museo geologico delle Dolomiti sono presenti tanti esemplari di roccia e anche fossili. Una parete in porfido usata per l’arrampicata si trova vicino alla forra di Sottosassa e a delle piccole cascate, quelle di Travignolo. Nei dintorni ci sono i resti di un vulcano e sentieri per passeggiate a piedi o con la mountain bike.

Tra i prodotti tipici di Predazzo troviamo i formaggi di capra.

Sono tante, quindi, le località dove andare in Trentino nel weekend. Quelle che abbiamo illustrato e anche altre regaleranno ricordi indelebili alla vista e al palato.