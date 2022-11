3 risotti autunnali senza funghi né salsiccia e 5 modi per mantecarli senza burro

Il risotto è un primo piatto che va bene in tutte le stagioni. In base agli ingredienti con cui lo andiamo a condire, infatti, ne possiamo trarre tantissime varianti. Più semplici e leggere o più ricche ed elaborate. Con i primi freddi della stagione, è un piacere sedersi a tavola e trovarsi un bel piatto di risotto morbido, cremoso e ancora fumante. Le ricette più classiche prevedono l’aggiunta dello zafferano, per fare il famoso “risotto giallo” o “alla milanese”.

L’autunno è poi il periodo di zucche e funghi. Questi ultimi, tra l’altro, ci danno la possibilità di fare belle passeggiate nella natura per andarli a raccogliere direttamente con le nostre stesse mani. In questo periodo, spopolano quindi anche il riso con la zucca e quello coi funghi. Gli amanti dei sapori forti e decisi apprezzeranno infine anche il risotto con la salsiccia, che si sbriciola grossolanamente in cottura.

3 risotti autunnali senza funghi né salsiccia

Pur essendo prodotti stagionali, funghi, zucca e salsiccia, però, non sono apprezzati da tutti. I primi hanno un gusto molto particolare. Dal canto loro, invece, le zucche sono piuttosto dolciastre e non tutti gradiscono l’ortaggio simbolo di Halloween, la festività appena trascorsa. Nonostante si presti per la preparazione di numerose ricette, anche sfiziose, non tutti gradiscono la zucca. Inoltre, è anche importante ricordare che, per cucinare una buona zucca è fondamentale saperla scegliere al momento dell’acquisto.

La salsiccia, infine, oltre ad essere innominabile per i vegetariani, è anche un prodotto piuttosto grasso che non tutti possono mangiare per problemi di salute, in primis colesterolo alto e iperglicemia. Vediamo allora insieme alcune combinazioni di ingredienti per realizzare gustosi risotti perfetti per questo periodo dell’anno.

Riso con broccolo (o cavolfiore) e gamberetti;

risotto con pere, noci e taleggio;

riso con verza, mandorle e patate.

Come si potrà notare dagli abbinamenti appena elencati, si tratta di piatti perfettamente equilibrati dal punto di vista dei nutrienti ed anche delle consistenze. Per questo motivo, i 3 risotti autunnali senza funghi né salsiccia possono essere proposti tranquillamente come ottimo piatto unico.

Come mantecare il risotto alla perfezione senza burro e senza formaggio

Indipendentemente dagli ingredienti aggiunti, un risotto cucinato a regola d’arte, a fine cottura, va mantecato. Per farlo, la nonna utilizzava il burro e un po’ di formaggio grattugiato. Ora i tempi sono cambiati e, soprattutto, sono cambiate le nostre esigenze dietetiche. Si fa sempre più attenzione a quel che si porta in tavola. Inoltre, si cerca di limitare il consumo di grassi e zuccheri per prevenire patologie di carattere cardiovascolare e altre malattie come il diabete e l’ipertensione.

Per portare in tavola un risotto perfetto non serve per forza il burro, né tantomeno la panna (come spesso fanno in molti!). Qui di seguito segnaleremo 5 prodotti utili per ottenere un’ottima mantecatura:

olio extravergine d’oliva: ne bastano 1 o 2 cucchiai da mescolare con energia così che venga incorporata aria;

farina di riso: 20 g sciolti in un goccio di acqua calda da aggiungere, mescolando molto rapidamente;

fagioli cannellini frullati e diluiti con un poco di acqua;

patata grattugiata molto finemente e fatta soffriggere. Va aggiunta all’inizio della preparazione: appena prima di buttare nella pentola il riso da tostare. La mantecatura si otterrà grazie all’amido rilasciato dalla patata durante la cottura;

polpa di avocado maturo ridotta in purea.