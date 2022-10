Dove andare con il treno da Milano per una gita in autunno coi bambini

Alla ricerca di idee per trascorrere un weekend di ottobre con tutta la famiglia? Ecco il viaggio indietro nel tempo da non perdere, a bordo di un affascinante treno storico.

La meta da non perdere sul Lago Maggiore

L’autunno è un ottimo momento per visitare le mete più gettonate. Le orde di turisti si assottigliano e il clima più fresco permette di passeggiare tutta la giornata coi bambini, senza temere un’insolazione. Fra le destinazioni d’obbligo per chi vive a Milano c’è sicuramente Laveno-Mombello, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Chi non ha mai visitato la cittadina rimarrà incantato dal panorama e dalle graziose viette del centro. Vale la pena di percorrere tutto il lungolago, dal parco Gaggetto fino al Porto Labieno.

Ma anche per chi è già stato a Laveno le cose da fare non mancano. Si può prendere la funivia e raggiungere Poggio Sant’Elsa, a quota 974 metri, per godere di una vista mozzafiato che abbraccia il lago e il Monte Rosa. Se la giornata è piovosa, invece, si può cogliere l’occasione per visitare il Museo Internazionale del Design Ceramico, che ci riporta all’epoca in cui Laveno era fra i più importanti centri dell’arte ceramica in Europa. E poi ci sono il parco di Villa Intragnola, Villa De Angeli-Frua, i numerosi sentieri per fare trekking… Insomma, i motivi per visitare Laveno-Mombello sono tanti. Un’ulteriore attrattiva di questa meta è che la si può raggiungere facilmente in treno da Milano. E non si tratta di un treno qualunque!

Il fascino del treno storico a vapore

Per chi vuole godersi una gita domenicale senza lo stress del traffico e del parcheggio, Laveno-Mombello è un’ottima soluzione. La stazione di Laveno è infatti collegata direttamente con Milano e il viaggio dura solo un’ora e mezza. In più raggiungere Laveno in treno permette di fare un’esperienza unica, che lascerà i bambini a bocca aperta, ma non mancherà di stupire anche i più grandi.

Sulla tratta Milano-Laveno, infatti, viaggia il Laveno Express, una locomotiva a vapore con carrozze “Centoporte” degli anni ’30. È uno dei treni storici della Fondazione FS italiane, che custodisce ben 400 mezzi e ci permette di fare un viaggio indietro nel tempo. La Fondazione propone itinerari in tutta Italia, ma bisogna seguire il calendario dei viaggi e prenotare per tempo. Vediamo allora quando possiamo prendere il Laveno Express.

Dove andare con il treno da Milano nel mese di ottobre

La prossima occasione di salire sul Laveno Express sarà il 16 ottobre. Sul sito della Fondazione FS è possibile acquistare i biglietti solo andata o andata e ritorno dalla stazione di Milano Centrale fino a quella di Laveno-Mombello. Il biglietto singolo costa 9,20 euro per gli adulti, mentre i bambini fino ai 14 anni non compiuti viaggiano gratis. È anche possibile portare la propria bicicletta. Una volta scesi dal treno, il viaggio nella storia prosegue nel bacino borromeo del lago. Infatti, per chi volesse visitare l’Isola dei Pescatori e l’Isola Bella, è disponibile un biglietto integrato che comprende il treno storico e il piroscafo a vapore “Piemonte”.

Ecco allora dove andare con il treno da Milano per vivere un’indimenticabile gita fuori porta nel mese di ottobre. Se invece si hanno a disposizione più giorni, conviene approfittare delle offerte che mettono a disposizione notti gratis.

